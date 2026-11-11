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Пол Маккартни вече официално е милиардер

Легендарният музикант Пол Маккартни официално се присъедини към клуба на милиардерите с приблизително състояние от 1,4 милиарда долара. Основна част от богатството му идва от музикалните права, авторските възнаграждения и световните турнета

11 ноември 2026, 12:32
Пол Маккартни вече официално е милиардер
Източник: Getty Images

П ол Маккартни се присъедини към пантеона на милиардерите, след като списание „Форбс“ оцени нетното му състояние на приблизително 1,4 милиарда долара.

Изданието му даде тази титла със старта на своя бюлетин „The Billie“, като посочи музикалния му каталог, правните му действия за връщане на авторските права, турнетата и колекцията му от произведения на изкуството като основен източник на неговото състояние. Със своите 1,4 милиарда долара Пол Маккартни е третият най-богат музикант в света след Тейлър Суифт с 2 милиарда долара и Джей-Зи с 2,8 милиарда долара.

Според „Форбс“ основната част от богатството на Маккартни идва от неговата издателска компания MPL Communications, която той създава през 1969 г. Тя управлява както неговия собствен каталог, така и авторските права на други изпълнители. Изданието отбелязва, че придобиването от страна на Маккартни на каталози на артисти като Бъди Холи, наред с бродуейски мюзикъли и коледни класики, допринася значително за богатството му, като се оценява на близо четвърт милиард долара.

Освен това, като една четвърт от „Бийтълс“, Маккартни получава 25 процента от приходите на холдинговата компания на групата – Apple Corps, която генерира по 50 милиона долара годишно от стрийминг, продажби на плочи и мърчандайз. „Форбс“ изчислява, че този източник на приходи струва над 150 милиона долара за всеки от членовете или техните наследници. Маккартни печели и по 10 милиона долара годишно от своя дял в авторските права върху песните на „Бийтълс“, за които води правни битки през последните две десетилетия. Този дял се оценява на поне 200 милиона долара.

Общата сума на неговите приходи включва и световните му турнета – най-скорошното от които, „Got Back“, включваше 79 концерта от 2022 до 2025 г. – както и недвижими имоти по целия свят и колекция от произведения на изкуството, съдържаща картини на Магрит и Пикасо.

Маккартни остава изключително активен на музикалната сцена, като миналия май издаде своя 20-и самостоятелен албум „The Boys of Dungeon Lane“. Той е и център на документалния филм „Man on the Run“ с режисьор Морган Невил, който проследява живота му след напускането на „Бийтълс“ и създаването на групата му „Уингс“.

Източник: variety.com    
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