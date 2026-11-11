Четирима oт загиналите на „Тракия“ са от едно село, сред жертвите е цяло семейство

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Ч етирима от общо 11-те загинали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са жители на сливенското село Самуилово. Това потвърди кметът на Сливен Стефан Радев, който изрази съболезнования на близките на жертвите.

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Трагедията се разигра край пътен възел „Зимница“, където при два последователни инцидента се сблъскаха общо 86 превозни средства в условията на гъста мъгла.

Жертвите от Самуилово са пътували в два отделни автомобила в платното в посока Бургас, уточни кметът на селото Красимир Кръстев.

Трима от загиналите са били в една кола и са от едно семейство – мъж, съпругата му и неговата тъща. Четвъртата жертва е 30-годишен мъж, който рано сутринта пътувал към Бургас за работа. Той оставя съпруга и малко дете.

В същата сутрин към морето е пътувал и микробус с работници от съседното село Гергевец. Един от тях е със счупена ръка, но без опасност за живота. Останалите са се разминали с леки травми и уплаха.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Сливенската митрополия и общината ще помогнат на близките

В деня на национален траур знамената пред институциите в Сливен бяха спуснати наполовина.

На празника на свети великомъченик Мина в едноименния сливенски храм Сливенският митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за душите на загиналите и отправи молитва за бързото възстановяване на ранените.

Митрополитът обяви, че Сливенската митрополия и общината обединяват усилия, за да окажат финансова и битова подкрепа на единствения оцелял член на почерненото семейство, както и на близките на загиналите.

Все още се уточнява кога ще бъдат погребенията на жертвите от Самуилово.

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Десетки даряват кръв за пострадалите

Междувременно десетки жители на Сливен се редят втори ден пред областната болница „Д-р Иван Селимински“, за да дарят кръв за пострадалите при катастрофите.

През Спешното отделение на лечебното заведение са преминали 23-ма души, като 18 от тях са оставени за лечение.

Четирима пациенти остават в реанимация. Един от тях е в критично състояние със съчетана травма и счупени прешлени.