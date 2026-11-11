„Не искам да виждам повече подобно нещо“: Говорят спасителите от трагедията на „Тракия“

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А втомагистрала „Тракия“ беше отворена за движение през нощта след тежката верижна катастрофа, в която участваха над 80 автомобила. Десетки полицаи, пожарникари, военнослужещи и екипи на „Пътна помощ“ работиха с часове, за да освободят пътното платно от смачканите превозни средства, разпилените товари и отломките.

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В операцията бяха включени около 100 специализирани автомобила. Разчистването продължи до ранните часове на нощта, като на място останаха близо 100 души, които трябваше да изтеглят тежкотоварните камиони и останалите катастрофирали превозни средства. Работата беше затруднена от мащаба на произшествието и сериозните поражения по автомобилите.

Сред участниците в операцията беше Иван Войнов от Браншовия съюз „Пътна помощ“. Той разказа, че изтеглянето на тежките камиони е изисквало специализирана техника и изключително внимателни действия.

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„С репатрак сме, с голям камион. Правим дупка и се опитваме да ги дърпаме напред. Много е трудно, по 40 тона е един камион“, обясни Войнов пред NOVA.

По думите му дори осемгодишният му опит в работата при тежки пътни произшествия не го е подготвил за подобна гледка.

„Много катастрофи сме виждали за осем години, много, но такова нещо - не. Тежко е положението. От самото начало сме тук, може би вече пет часа“, сподели той.

На въпрос докога ще остане на място, отговорът му беше кратък: „Колкото е нужно“.

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„Има и героизъм тук“

Зад мащабите на катастрофата остават и историите на хора, чиито действия са помогнали за спасяването на човешки животи. Красимир Димитров разказа, че сред участниците във верижните сблъсъци е имало водачи, които са реагирали така, че да предотвратят още по-тежки последици.

„Ужасна картина е тук. Има във верижните катастрофи водачи, които с действията си са спасили живота на няколко души. Така е спрял, че да спре удара. Има и героизъм тук“, каза той.

Сред първите, отзовали се на сигналите за катастрофата, е пожарникарят Валери Славов, който има 14 години стаж в професията. В деня на трагедията той пристигнал на работа час по-рано, малко преди в службата да бъде получено първото съобщение за произшествието.

„Информацията беше за пътнотранспортно произшествие на „Тракия“, затова бяха изпратени много екипи“, разказа Славов.

На място спасителите се сблъскали не само с тежко деформираните автомобили, но и с уплахата на хората, попаднали в катастрофата.

„Страшно много хора бяха и бяха много изплашени“, спомня си пожарникарят.

Въпреки дългогодишния си опит той признава, че все още не е успял да осмисли преживяното.

„Не съм го осмислил още. Допреди няколко часа бях на терен. Не искам да виждам повече подобно нещо“, казва Славов.

Най-тежкият спомен за него остават лицата на пострадалите, до които спасителните екипи са успели да достигнат сред смачканите ламарини.

„Съболезнования. А на тези, на които сме помогнали - дано да се оправят. Дано да сме помогнали навреме“, сподели пожарникарят.

Мъглата отново ограничи видимостта по магистралата

Денонощие след тежката катастрофа мъглата отново ограничи видимостта по автомагистрала „Тракия“. Движението в участъка вече е възстановено, но шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия.

След часове работа пътното платно беше освободено от катастрофиралите автомобили и отломките. За хората, участвали в спасителната операция, обаче преживяното остава спомен, който няма да изчезне с приключването на разчистването.