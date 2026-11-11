Любопитно

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

11 ноември 2026, 09:56
Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати
Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”
Златното момиче Мадлен Радуканова ще става майка за втори път

Златното момиче Мадлен Радуканова ще става майка за втори път
„Раждала съм без упойка, но това е прекалено“: Уволнена след 5 дни говорителка отчаяно иска втори шанс от Тръмп

„Раждала съм без упойка, но това е прекалено“: Уволнена след 5 дни говорителка отчаяно иска втори шанс от Тръмп
Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите
Краят на една лудост: Защо манията по пухкавите чудовища Labubu угасна?

Краят на една лудост: Защо манията по пухкавите чудовища Labubu угасна?
Лионел Меси получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт в Испания

Лионел Меси получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт в Испания
Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

Е дна от най-младите и колоритни участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Константинели, отваря вратите на дома си за новия епизод на „Домът на волята“. Пред Ваня Запрянова тя разказва за тежката загуба, белязала детството ѝ, трудностите в художествената гимнастика и любовния си живот.

Един от най-емоционалните моменти в епизода е разказът на Кони за загубата на баща ѝ, когато е била едва в първи клас. Тя се връща към болезнените спомени от детството си и говори за човека, когото е изгубила толкова рано. В разговора се включва и майка ѝ Ива, която разкрива каква е била Константинели като дете и как семейството е преживяло участието ѝ в екстремното риалити.

Кони повдига завесата и над света на художествената гимнастика, с която е свързано спортното ѝ минало. Тя коментира строгата дисциплина, ограниченията в храненето и дали има натиск върху

младите състезателки. Какво се случва зад затворените врати на тренировъчните зали и каква е истинската цена на спортните успехи?

Разговорът преминава и към любовта. Константинели отговаря дали има мъж до себе си, колко ухажори са се появили след „Игри на волята“ и дали би излязла на среща с някого от участниците.

Пред Ваня Запрянова Кони прави равносметка и на приключението си в „Игри на волята“ - от тежките дни на Блатото и отношенията с Вулканите до решението ѝ да не се присъедини към женската коалиция. Тя коментира обвиненията в предателство, напрежението със Симона и отпадането си след битката с Куманов.

Гледайте новия епизод на „Домът на волята“, за да опознаете Константинели отвъд Арената и да разберете какво се крие зад усмивката на една от най-младите участнички в „Игри на волята“! 

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Константинели Игри на волята Домът на волята Художествена гимнастика Лична изповед Риалити шоу Ваня Запрянова Тежко детство Любовен живот Вулканите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 3 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 1 час
44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 2 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база</p>

NYT: Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база

Свят Преди 15 минути

Министърът на финансите на САЩ е напуснал дома си, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои източници

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Свят Преди 20 минути

Медицинският доклад след смъртта на 35-годишната звезда от „Предизвестена смърт“ и „Лило и Стич“ разкрива тежка борба с неизлечимо заболяване, инфекции и зависимост. Актрисата е намерена в безпомощно състояние на улицата броени дни преди фаталния край

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Любопитно Преди 38 минути

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Парите ни Преди 40 минути

Родителите ще получават обратно до 1500 евро от данъци през 2027 г.

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Свят Преди 43 минути

Технологичният гигант загуби 500 милиарда долара от пазарната си стойност, докато ФБР и Конгресът на САЩ започват проверки

<p>Бащата на Меган Маркъл отново е зад решетките - твърди се, че е свалил гривната за проследяване</p>

Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Свят Преди 47 минути

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Свят Преди 52 минути

ФСС твърди, че двамата са събирали информация за военни обекти и военнослужещи. На седем полски граждани е забранено да влизат в страната

Стейси Кийч

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

Свят Преди 54 минути

На 85-годишна възраст след продължително боледуване почина прочутият американски актьор Стейси Кийч. Тъжната вест бе съобщена от съпругата му. Номинираният за „Златен глобус“ артист издъхна в семейния им дом в Полша, заобиколен от своите близки

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Технологии Преди 1 час

Кризата за чипове доведе до много по-високи цени на тези компоненти и сериозен недостиг, който вече се отразява на потребителската електроника и затова производителите търсят решение като рециклират стари елементи и ги използват за нови устройства

Петролът отново поскъпва

Петролът отново поскъпва

Свят Преди 1 час

Атаките срещу танкери в Ормуз продължават, а САЩ повишиха прогнозите за цените на горивата през 2027 г.

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

България Преди 1 час

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

Свят Преди 1 час

Американското министерство на правосъдието внесе обвинителен акт срещу членове на подкрепяната от Техеран групировка „Катаиб Хизбула“ за подготвян удар във Феърфорд

о

Автобус предизвика верижна катастрофа с 32 превозни средства в Южна Корея, десетки са ранени

Свят Преди 1 час

Градски автобус връхлетя чакащи на светофар автомобили в южнокорейския град Сонгам, предизвиквайки мащабна верижна катастрофа с 32 превозни средства, при която девет души са тежко ранени, а 48 са с по-леки наранявания

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

При трагедията загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и откарани в болници

<p>Иран отвърна на Аржентина: Обяви военноморските и военновъздушните ѝ сили за терористични организации</p>

Иран обяви военновъздушните и военноморските сили на Аржентина за терористични организации

Свят Преди 1 час

Решението на Техеран е ответна мярка, след като през април Буенос Айрес включи Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка си с терористични организации

,

Британският комик и писател Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства

Свят Преди 1 час

Разследване на в. „Гардиън“ и ITV обвини 55-годишния комик и автор на бестселъри Дейвид Уолямс в сексуален тормоз и склоняване на непълнолетни, а издателството му HarperCollins незабавно прекрати съвместната им работа

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Неда Спасова трогна мрежата с историята на 76-годишна жена, която търси работа

Edna.bg

Свети Мина – закрилникът на семейството: Кой празнува имен ден на 11 ноември?

Edna.bg

Какво е състоянието на пострадалите след инцидентите с 80 коли „Тракия”

Nova.bg

Един шофьор е задържан след трагедията на „Тракия”

Nova.bg