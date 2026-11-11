Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

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Е дна от най-младите и колоритни участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Константинели , отваря вратите на дома си за новия епизод на „Домът на волята“. Пред Ваня Запрянова тя разказва за тежката загуба, белязала детството ѝ, трудностите в художествената гимнастика и любовния си живот.

Един от най-емоционалните моменти в епизода е разказът на Кони за загубата на баща ѝ, когато е била едва в първи клас. Тя се връща към болезнените спомени от детството си и говори за човека, когото е изгубила толкова рано. В разговора се включва и майка ѝ Ива, която разкрива каква е била Константинели като дете и как семейството е преживяло участието ѝ в екстремното риалити.

Кони повдига завесата и над света на художествената гимнастика, с която е свързано спортното ѝ минало. Тя коментира строгата дисциплина, ограниченията в храненето и дали има натиск върху

младите състезателки. Какво се случва зад затворените врати на тренировъчните зали и каква е истинската цена на спортните успехи?

Разговорът преминава и към любовта. Константинели отговаря дали има мъж до себе си, колко ухажори са се появили след „Игри на волята“ и дали би излязла на среща с някого от участниците.

Пред Ваня Запрянова Кони прави равносметка и на приключението си в „Игри на волята“ - от тежките дни на Блатото и отношенията с Вулканите до решението ѝ да не се присъедини към женската коалиция. Тя коментира обвиненията в предателство, напрежението със Симона и отпадането си след битката с Куманов.

Гледайте новия епизод на „Домът на волята“, за да опознаете Константинели отвъд Арената и да разберете какво се крие зад усмивката на една от най-младите участнички в „Игри на волята“!