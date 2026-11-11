Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Е дна от най-младите и колоритни участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Константинели, отваря вратите на дома си за новия епизод на „Домът на волята“. Пред Ваня Запрянова тя разказва за тежката загуба, белязала детството ѝ, трудностите в художествената гимнастика и любовния си живот.
Един от най-емоционалните моменти в епизода е разказът на Кони за загубата на баща ѝ, когато е била едва в първи клас. Тя се връща към болезнените спомени от детството си и говори за човека, когото е изгубила толкова рано. В разговора се включва и майка ѝ Ива, която разкрива каква е била Константинели като дете и как семейството е преживяло участието ѝ в екстремното риалити.
Кони повдига завесата и над света на художествената гимнастика, с която е свързано спортното ѝ минало. Тя коментира строгата дисциплина, ограниченията в храненето и дали има натиск върху
младите състезателки. Какво се случва зад затворените врати на тренировъчните зали и каква е истинската цена на спортните успехи?
Разговорът преминава и към любовта. Константинели отговаря дали има мъж до себе си, колко ухажори са се появили след „Игри на волята“ и дали би излязла на среща с някого от участниците.
Пред Ваня Запрянова Кони прави равносметка и на приключението си в „Игри на волята“ - от тежките дни на Блатото и отношенията с Вулканите до решението ѝ да не се присъедини към женската коалиция. Тя коментира обвиненията в предателство, напрежението със Симона и отпадането си след битката с Куманов.
Гледайте новия епизод на „Домът на волята“, за да опознаете Константинели отвъд Арената и да разберете какво се крие зад усмивката на една от най-младите участнички в „Игри на волята“!
Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .