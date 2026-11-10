Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

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Б рокерът Велизар Първанов и бившата гимнастичка Константинели Милчалиева напуснаха приключението “Игри на волята”. Велизар претърпя поражение в капитанския сблъсък срещу танцьора Боян от Ураганите, а Константинели бе победена от актьора Йордан в битка за оставане във Вишката.

Източник: NOVA

Въпреки седмиците на лишения на Изолатора, лидерът на Канарите Велизар натрупа ценна преднина, която обаче загуби при последната мишена на изпитанието. Така Боян стигна първи до “Пъзела на Императора” и се добра до победата и спасението. Танцьорът получи награда от 50 златни гроша, знамето на противника и правото да изпрати в Изолатора един от Ураганите, който ще се превърне и в следващия капитан на Зеленото племе.

Източник: NOVA

Последвалият двубой за оставане в надпреварата между Йордан и Константинели изпита силата и издръжливостта на двамата воини. По-добрият мерник и разпределение на силите позволи на актьора да триумфира.

Източник: NOVA

Елиминираната Константинели взе участие в следващия епизод на дигиталната поредица “Домът на волята”. Зрителите ще могат да разберат любопитни факти за върховете и трудностите ѝ в професионалния спорт, за участието в различните коалиции, както и кои са най-любимите и интересни хора в нейния живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA на Арената в Дивия север предстои следващата зрелищна битка за неприкосновеност, а един от Ураганите ще трябва да се присъедини към Канарите преди решаващите етапи в “Игри на волята”.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.