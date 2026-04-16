Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

М еган Маркъл направи силно лично признание по време на последната си публична поява в Австралия, заявявайки пред група студенти, че вярва, че е била „най-тролваният човек в целия свят“ след десетилетие на непрекъснати онлайн нападки.

Говорейки в Технологичния университет „Суинбърн“ на третия ден от посещението си, херцогинята на Съсекс се изказа необичайно откровено пред млади хора, свързани с организацията за психично здраве Batyr. „Вече 10 години, всеки ден в продължение на 10 години, съм била тормозена и атакувана. И бях най-тролваният човек в целия свят“, каза Меган.

Коментарите ѝ, изказани спокойно, но с дълбока замисленост, очевидно са отекнали сред аудиторията, голяма част от която също изгражда собственото си отношение към социалните мрежи. Меган подчерта, че преживяното от нея е повлияло на начина, по който слуша други хора, изправени пред подобни трудности, пише списание HELLO!.

„Мога да говоря за това много лично, затова обичам да слушам, защото това резонира с мен по един много реален начин“, обясни тя. Въпреки интензивния обществен натиск, херцогинята демонстрира устойчивост, добавяйки кратко: „И все пак съм тук“.

Поставяйки своя опит в по-широк контекст, Меган отправи критика към дигиталната среда и предположи, че системите, върху които се основават социалните мрежи, едва ли ще се променят скоро.

„Тази индустрия, индустрия за милиарди, е изцяло изградена и основана върху жестокостта, за да генерира кликове – и това няма да се промени. Затова трябва да бъдете по-силни от това“, каза тя.

До нея принц Хари подкрепи дългогодишната кампания на двойката за онлайн безопасност, като насочи вниманието към противоречивото решение на Австралия да ограничи използването на социални мрежи от лица под 16 години.

„Австралия пое водеща роля. Вашето правителство беше първата страна в света, която въведе такава забрана… от гледна точка на отговорност и лидерство – това е впечатляващо“, каза той.

Въпреки че призна, че мярката може да раздели общественото мнение, Хари беше категоричен, че не е трябвало да се стига дотам. „Никога не трябваше да се стига до забрана. Компаниите трябва да носят отговорност и няма причина младите хора да бъдат наказвани чрез забрана за нещо, което по принцип трябва да бъде безопасно за използване“, добави той.