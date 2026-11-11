Любопитно

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, но към момента няма официална наказателна процедура срещу футболиста на Уест Хям

Александър Костадинов Александър Костадинов

11 ноември 2026, 10:07
Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика
Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”
Златното момиче Мадлен Радуканова ще става майка за втори път

Златното момиче Мадлен Радуканова ще става майка за втори път
„Раждала съм без упойка, но това е прекалено“: Уволнена след 5 дни говорителка отчаяно иска втори шанс от Тръмп

„Раждала съм без упойка, но това е прекалено“: Уволнена след 5 дни говорителка отчаяно иска втори шанс от Тръмп
Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите
Краят на една лудост: Защо манията по пухкавите чудовища Labubu угасна?

Краят на една лудост: Защо манията по пухкавите чудовища Labubu угасна?
Лионел Меси получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт в Испания

Лионел Меси получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт в Испания
Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

Мексиканският национал Едсон Алварес, който е собственост на Уест Хям, беше обвинен в участие в схема за продажба на фалшиви сертификати за ваксинация срещу COVID-19.

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, който преди няколко седмици замеси името на футболиста и в предполагаем случай на отвличане. Халфът и бившият му тъст са обвинени, че са участвали в схема за издаване на фалшиви документи по време на пандемията.

По думите на продуцента в схемата е участвала и лекарка. Документите са съдържали подписи, печати и QR кодове, които ги правели да изглеждат автентични. Предполагаемите фалшиви сертификати са били продавани за около 500 долара всеки. Целта им е била да позволят на хора, които не са ваксинирани, да пътуват в чужбина и да заобиколят ограниченията, въведени по време на пандемията.

Продуцентът твърди, че са били издадени над 27 000 подобни документа, а сред предполагаемите клиенти е имало известни личности, включително актьори, музиканти, телевизионни водещи и спортисти.

Към момента няма потвърдена официална наказателна процедура срещу Алварес във връзка с предполагаемата схема за фалшиви сертификати. Твърденията на продуцента не са доказани по съдебен път. Мексиканският национал е собственост на Уест Хям, но през настоящия сезон не е записал участие в официален мач за лондончани.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
Едсон Алварес фалшиви сертификати COVID-19 Уест Хям скандал обвинения схема пандемия фалшиви документи футбол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 3 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 1 час
44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 2 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Свят Преди 20 минути

Медицинският доклад след смъртта на 35-годишната звезда от „Предизвестена смърт“ и „Лило и Стич“ разкрива тежка борба с неизлечимо заболяване, инфекции и зависимост. Актрисата е намерена в безпомощно състояние на улицата броени дни преди фаталния край

Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Парите ни Преди 21 минути

Увеличението е с 6,4%, но според КНСБ за издръжката на един човек са необходими поне 842 евро месечно

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Парите ни Преди 40 минути

Родителите ще получават обратно до 1500 евро от данъци през 2027 г.

<p>Бащата на Меган Маркъл отново е зад решетките - твърди се, че е свалил гривната за проследяване</p>

Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Свят Преди 47 минути

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Свят Преди 52 минути

ФСС твърди, че двамата са събирали информация за военни обекти и военнослужещи. На седем полски граждани е забранено да влизат в страната

Стейси Кийч

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

Свят Преди 54 минути

На 85-годишна възраст след продължително боледуване почина прочутият американски актьор Стейси Кийч. Тъжната вест бе съобщена от съпругата му. Номинираният за „Златен глобус“ артист издъхна в семейния им дом в Полша, заобиколен от своите близки

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Технологии Преди 1 час

Кризата за чипове доведе до много по-високи цени на тези компоненти и сериозен недостиг, който вече се отразява на потребителската електроника и затова производителите търсят решение като рециклират стари елементи и ги използват за нови устройства

Петролът отново поскъпва

Петролът отново поскъпва

Свят Преди 1 час

Атаките срещу танкери в Ормуз продължават, а САЩ повишиха прогнозите за цените на горивата през 2027 г.

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

България Преди 1 час

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Свят Преди 1 час

Иранската армия съобщи, че корабът е навлязъл в „зона с ограничен достъп“

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

Свят Преди 1 час

Американското министерство на правосъдието внесе обвинителен акт срещу членове на подкрепяната от Техеран групировка „Катаиб Хизбула“ за подготвян удар във Феърфорд

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Свят Преди 1 час

Властите изпитват затруднения да овладеят най-голямото огнище на ебола в историята на ДР Конго заради забавеното откриване на заразените, конфликта и претоварената здравна система

о

Автобус предизвика верижна катастрофа с 32 превозни средства в Южна Корея, десетки са ранени

Свят Преди 1 час

Градски автобус връхлетя чакащи на светофар автомобили в южнокорейския град Сонгам, предизвиквайки мащабна верижна катастрофа с 32 превозни средства, при която девет души са тежко ранени, а 48 са с по-леки наранявания

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

При трагедията загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и откарани в болници

<p>Иран отвърна на Аржентина: Обяви военноморските и военновъздушните ѝ сили за терористични организации</p>

Иран обяви военновъздушните и военноморските сили на Аржентина за терористични организации

Свят Преди 1 час

Решението на Техеран е ответна мярка, след като през април Буенос Айрес включи Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка си с терористични организации

,

Британският комик и писател Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства

Свят Преди 1 час

Разследване на в. „Гардиън“ и ITV обвини 55-годишния комик и автор на бестселъри Дейвид Уолямс в сексуален тормоз и склоняване на непълнолетни, а издателството му HarperCollins незабавно прекрати съвместната им работа

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Неда Спасова трогна мрежата с историята на 76-годишна жена, която търси работа

Edna.bg

Свети Мина – закрилникът на семейството: Кой празнува имен ден на 11 ноември?

Edna.bg

Какво е състоянието на пострадалите след инцидентите с 80 коли „Тракия”

Nova.bg

Един шофьор е задържан след трагедията на „Тракия”

Nova.bg