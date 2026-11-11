Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

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Мексиканският национал Едсон Алварес, който е собственост на Уест Хям, беше обвинен в участие в схема за продажба на фалшиви сертификати за ваксинация срещу COVID-19.

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, който преди няколко седмици замеси името на футболиста и в предполагаем случай на отвличане. Халфът и бившият му тъст са обвинени, че са участвали в схема за издаване на фалшиви документи по време на пандемията.

По думите на продуцента в схемата е участвала и лекарка. Документите са съдържали подписи, печати и QR кодове, които ги правели да изглеждат автентични. Предполагаемите фалшиви сертификати са били продавани за около 500 долара всеки. Целта им е била да позволят на хора, които не са ваксинирани, да пътуват в чужбина и да заобиколят ограниченията, въведени по време на пандемията.

Продуцентът твърди, че са били издадени над 27 000 подобни документа, а сред предполагаемите клиенти е имало известни личности, включително актьори, музиканти, телевизионни водещи и спортисти.

Към момента няма потвърдена официална наказателна процедура срещу Алварес във връзка с предполагаемата схема за фалшиви сертификати. Твърденията на продуцента не са доказани по съдебен път. Мексиканският национал е собственост на Уест Хям, но през настоящия сезон не е записал участие в официален мач за лондончани.