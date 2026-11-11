Тревога в САЩ: Убийствено цунами застрашава Калифорния след процеси в Японската падина

О пустошително цунами може да връхлети Западното крайбрежие на САЩ, след като учени разкриха, че гигантският подводен разлом в Японската падина отново натрупва разрушителна енергия за мегатрус, съобщи Daily Mail.

Ново изследване на сеизмолози от университета Тохоку, публикувано в списание Science, доказва, че тектоничните плочи, които отприщиха унищожителното земетресение с магнитуд 9.0 през 2011 г. край Япония, отново са напълно блокирани.

Защо рискът за Америка е толкова голям?

Макар Япония да е на предната линия на евентуалния трус, физиката на океанските вълни прави Западното крайбрежие на САЩ и Хавайските острови пряко застрашени от потенциална катастрофа.

Deadly tsunami could strike US West Coast, scientists warn https://t.co/swdX2vuLGd https://t.co/BfFghVy5K0 — Daily Mail (@DailyMail) November 10, 2026

Урокът от 2011 година: Мегаземетресението отпреди години изпрати цунами, което прекоси близо 8000 км през Океана и нанесе щети за над 100 милиона долара в десетки американски пристанища. В град Кресънт Сити, Калифорния, вълните отнеха човешки живот и разрушиха пристанищната инфраструктура.

По-бързо от очакваното: Учените предупреждават, че повторното блокиране на разлома се случва едва десетилетие след предишната трагедия. Това означава, че следващото гигантско цунами може да отпътува към бреговете на Калифорния, Орегон и Вашингтон много по-рано от предполагаемия цикъл от няколко века.

Сеизмолозите посочват като тревожен пример труса от 8.8 по Рихтер край полуостров Камчатка през юли 2025 г., при който същата субдукционна зона се проби едва 73 години след предишното мащабно събитие.

Ако Японската падина се освободи от натрупаното напрежение, възникналите гигантски вълни ще разполагат с достатъчно мощ, за да ударят отново американските територии в Пасифика с унищожителна сила.