Първа поява на Меган Маркъл след ареста на баща ѝ: Херцогинята отмени речта си в Брюксел

Х ерцогинята на Съсекс се появи за първи път на публично място, откакто срещу нейния баща Томас Маркъл бяха повдигнати тежки федерални обвинения в САЩ за притежание на материали с сексуално насилие над деца. Меган пристигна в Европейския парламент в Брюксел заедно със съпруга си принц Хари за участие в събитие, посветено на онлайн безопасността на децата, съобщава BBC.

Посещението е част от мащабната кампания на кралската двойка в подкрепа на семейства, загубили децата си в резултат на вредно съдържание и тормоз в социалните мрежи.

Първоначално бе предвидено Меган да направи обръщение по време на форума, но тя оттегли речта си в последния момент. Източници, близки до семейството, разкриват, че последните две седмици са били изключително емоционално изпитание за херцогинята. Така принц Хари остана да говори сам пред евродепутатите и присъстващите семейства.

Тъмната сянка на скандала с Томас Маркъл

82-годишният Томас Маркъл бе задържан във Флорида и поставен под домашен арест с електронна гривна. Повдигнатите от федералните власти в САЩ обвинения включват притежание на снимкови материали със съдържание на сексуално насилие над непълнолетни.

Meghan Markle has pulled out of a planned speech on online child safety after her father’s arrest, saying she is “not strong enough” to deliver it. The Duchess had been due to speak at the opening of the Lost Screen Memorial at the European Parliament in Brussels alongside Prince Harry. @victoria_ward has more ⬇️ https://t.co/HOhR5wIkHf — The Telegraph (@Telegraph) November 10, 2026

Меган е в обтегнати и напълно прекратени отношения с баща си от години. Той не присъства и на сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г. в Уиндзор.

След първите медийни разкрития за разследването срещу баща ѝ миналия месец, херцогинята разпространи официално изявление, в което заяви, че е „дълбоко разстроена от новината“ и се надява „правосъдието да реши казуса с цялата си строгост“.

Паметникът „Изгубените екрани“ стигна до Брюксел

В Европейския парламент Хари и Меган представиха мемориала „Мемориал на изгубения екран“ (Lost Screen Memorial), който след дебюта си в Ню Йорк вече гостува и в Европа.

С подкрепата на тяхната благотворителна фондация Archewell, мемориалът представлява трогателна колекция от снимки на млади хора, чиито родители вярват, че са отнели живота си или са загинали поради опасности в социалните мрежи. Всяко изображение е последната снимка на детето, запазена в телефона на неговите майка или баща.

Meghan Markle cancels major child safety speech ahead of trip with Prince Harry after dad Thomas’ arrest: ‘Not strong enough’ https://t.co/1Oqqx3oAvD https://t.co/VEFVrIymS7 — New York Post (@nypost) November 9, 2026

Сред тях е снимката на 13-годишния Брек Беднар от Англия, убит през 2014 г. след онлайн подмамване през приложения, както и на Джулс Суини, посегнал на живота си през 2022 г. след продължителна изолация и прекомерно време пред екрана по време на пандемията.

Принц Хари: „Технологичните гиганти трябва да носят отговорност“

По време на речта си принц Хари призова за строг контрол над технологичните компании и отхвърли оправданията им, свързани с „поверителността на данните“, когато става въпрос за трагедии с деца.

„Независимо колко е поляризиран светът днес, има едно нещо, за което всички можем да се съгласим: нашите деца трябва да бъдат защитени“, бе заявила Меган при старта на кампанията.

Хари подчерта, че е недопустимо родителите да нямат достъп до информация за това какво е правило детето им в мрежата преди трагичен инцидент, само защото компаниите се крият зад фирмени политики. Очаква се херцогът на Съсекс да участва и в дискусионен панел за отговорността на големите платформи. По време на събитието той не коментира юридическите проблеми на своя тъст.