Бедствено положение в Козлодуй: Държавният резерв ще сигури 864 000 литра питейна вода

Д ържавният резерв ще предостави 864 000 литра бутилирана питейна вода за жителите на Козлодуй, където продължава обявеното бедствено положение заради проблемите с водоснабдяването. Помощта се осигурява след искане от кмета на общината и решение на Министерския съвет.

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Водата ще бъде предоставена в 10-литрови разфасовки. Община Козлодуй ще организира транспортирането и разпределението ѝ сред засегнатите жители. Количеството се равнява на 86 400 туби.

Целта на мярката е да бъде осигурена безопасна питейна вода за населението до преодоляването на кризисната ситуация.

Защо в Козлодуй има проблем с водата

Проблемът с качеството на питейната вода в Козлодуй беше установен в края на октомври. Изследвания показаха отклонения от нормативните показатели по съдържание на хром, заради което здравните власти въведоха забрана водата от централното водоснабдяване да се използва за пиене и приготвяне на храна. Тя може да се използва за битови и хигиенни нужди.

Според информация на областната администрация във Враца една от причините за усложнената ситуация е продължителното засушаване. Градът се водоснабдява от три кладенеца тип „Раней“. Заради намаления дебит единият от водоизточниците е пресъхнал, а при друг са установени повишени стойности на хром.

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Обсъждана е възможността за включване на третия кладенец, но и при него показателите на водата са влошени. Тя може да се използва за битови нужди, но това не решава проблема с осигуряването на безопасна питейна вода.

Първоначално бедственото положение беше обявено на 30 октомври за територията на град Козлодуй. На 5 ноември Областният оперативен щаб във Враца реши то да бъде удължено до 30 дни, след като новите лабораторни изследвания продължиха да показват отклонения от изискванията за качество. От РЗИ съобщиха тогава, че концентрацията на хром е намаляла спрямо първоначално отчетените стойности, но ограниченията остават в сила.

Какви мерки са предприети

Още след установяването на проблема местните и държавните институции започнаха да организират алтернативно снабдяване с вода. В града бяха разположени 13 пункта за достъп до питейна вода, а водоноски бяха осигурени от АЕЦ „Козлодуй“, местното комунално дружество и Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Общината осигурява бутилирана вода и за детските заведения, училищата, кухните, лечебните заведения и социалните услуги. Качеството на водата в пунктовете се следи, а съоръженията са под охрана.

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Във връзка с ограниченията за използване на водата за пиене и готвене цената ѝ за потребителите в Козлодуй беше намалена с 15%. Мярката се прилага със задна дата от 1 октомври.

От „ВиК“ – Враца продължават да извършват мониторинг на качеството на водата. Предвидени са и действия по почистване на шахтовите кладенци, които захранват града.

Областният оперативен щаб обсъжда и дългосрочно решение на проблема чрез осигуряване на допълнително водоснабдяване от алтернативен водоизточник.

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Ограничението за използване на водата за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменено едва след получаването на две последователни лабораторни проби, които отговарят на нормативните изисквания. До тогава жителите трябва да използват осигурената бутилирана вода за тези нужди.