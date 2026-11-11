Синоптик за трагедията на „Тракия“: Мъглата не би трябвало да причини такъв инцидент

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М ъглата е характерно явление през есенно-зимните месеци, особено през декември и януари. През ноември във всеки ден в страната е имало поне една метеорологична станция, отчела мъгла. Това заяви синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската академия на науките д-р Анастасия Стойчева пред NOVA.

Отново мъгла на АМ „Тракия“ край Ямбол в района на верижните катастрофи

Според нея шофьорите често подценяват предупрежденията за намалена видимост и мъгли.

„Ние сме споменали възможността за намалена видимост и мъгла в седмичните прогнози от 6 и 7 ноември, отнасяйки се за 10 ноември, вторник“, посочи Стойчева.

Тя обясни, че до сутринта в югоизточните райони е имало слаби валежи, след което облачността се е разкъсала и намаляла. При високата влажност това е довело до образуването на краткотрайна мъгла.

По думите ѝ интензивните следобедни валежи и мъглите остават сред явленията, които са предизвикателство за метеорологията. Радиационните мъгли са локални и се различават от инверсионните, които могат да се задържат продължително и да обхванат големи райони.

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Каква е била видимостта в района на катастрофите

Стойчева определи мъглата на автомагистрала „Тракия“ във вторник като радиационна и краткотрайна. По думите ѝ два часа след образуването ѝ тя вече се е била разсеяла.

„Два часа по-късно вече е нямало мъгла и по тази причина ние не издаваме предупреждение“, каза синоптикът.

Тя уточни, че най-близката метеорологична станция на НИМХ до участъка, в който са станали тежките катастрофи, се намира в Карнобат. Там сутринта е била отчетена мъгла с видимост между 500 и 600 метра.

„Това не е гъста мъгла, но това не означава, че на мястото, където е станал инцидентът, няма гъста мъгла. По тази причина е много трудно да се оценят районите, в които има гъста мъгла. В същия момент в Пловдив мъглата е била с видимост под 50 метра“, посочи Стойчева.

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Тя подчерта, че метеорологичните условия могат да се различават значително дори в сравнително близки райони. Затова измерванията от една станция не дават пълна картина за видимостта във всяка точка на пътя.

„Мъглата не би трябвало да създава такъв проблем, очевидно има други обстоятелства, които са допринесли за това нещастие“, коментира синоптикът.

Разследват причините за двете катастрофи на АМ „Тракия“

Тежките произшествия станаха край пътен възел „Зимница“ на 10 ноември. При двете верижни катастрофи са участвали общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

По първоначални данни първият инцидент е станал в посока Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвали са сблъсъци с камион, превозващ жито, и лек автомобил. Втората катастрофа е станала в платното за София.

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По двете произшествия са образувани отделни досъдебни производства, които се разследват от Националната следствена служба под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.

Разследващите трябва да установят точния механизъм на катастрофите, последователността на сблъсъците и всички обстоятелства, довели до тях. Предстоят автотехнически експертизи, които да изяснят причините за трагедията.

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