Бела Хадид с нов мъж до себе си, отново избра каубой

Б ела Хадид направи новата си връзка официална в Instagram. В поредица от снимки супермоделът даде ясен знак за романса си с Нейтън Лейси от Колорадо, чието семейство притежава ранчо и е определян в мрежата като „каубой“. За запознатите с историята ѝ, предишният приятел на Хадид, Адан Бануелос, също е каубой. Изглежда, че моделът определено има предпочитан тип мъже.

Bella Hadid goes Instagram-official with boyfriend as she debuts dramatic new hairstyle https://t.co/4y0ykaXSRg https://t.co/EO1uLponWo — Page Six (@PageSix) November 10, 2026

В кадрите, споделени в нейния профил, Хадид и Лейси присъстват на благотворително хокейно събитие в подкрепа на борбата с рака. Освен с новия си партньор, тя дебютира и с платинено руса визия.

„Hockey Fights Cancer е толкова красиво напомняне за това какво може да постигне една общност, когато се обедини. Събират се средства за изследвания, като същевременно се почитат хората и семействата в Колорадо, чийто живот е бил засегнат от рака“, написа тя под публикацията.

Снимките показват как тя и Лейси се наслаждават на мача, прегръщат се и видимо прекарват страхотно. На един от кадрите Лейси шеговито я захапва по бузата.

Кой е Нейтън Лейси?

След публикацията на Хадид интернет общността бързо разкри самоличността на Лейси. Според The Cut той е каубой пето поколение от Колорадо, който работи и в семейната строителна компания. Двамата бяха забелязани заедно за първи път през февруари, когато напускаха ресторант в Милано по време на Седмицата на модата.

По-късно отново бяха виждани заедно, но през юли източник на TMZ заяви, че са просто приятели.

„Винаги съм обичала хокея, докато живеех в Ню Йорк. А тъй като по душа съм момиче от Колорадо и съм израснала тук от малка, предполагам, че беше само въпрос на време да открия своя отбор в лицето на Колорадо Аваланш“, завършва Хадид в поста си, споменавайки името на тима. „Най-добрата вечер досега!!!!“

Bella Hadid goes Instagram official with boyfriend, Nathan Lacy. 🥰 📸: IG/bellahadid https://t.co/rUqUCtXia9 — TMZ (@TMZ) November 10, 2026

По-рано тази година Хадид и дългогодишният ѝ приятел Адан Бануелос приключиха връзката си. Двамата се срещаха с прекъсвания от 2023 г., като през по-голямата част от времето живееха във Форт Уърт, Тексас.

„След 10 години като модел осъзнах, че влагам толкова много енергия, любов и усилия в нещо, което... не ми отвръщаше със същото“, сподели тя тогава в интервю за Allure. Тя си взе продължителна пауза от модната индустрия, а през последната година постепенно се завръща към публичния живот.