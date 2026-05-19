„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

М еган Маркъл се появи в Женева, за да призове за по-безопасни онлайн пространства, отправяйки мощно послание към световната общност за предприемане на незабавни действия.

Херцогинята на Съсекс присъства в Швейцария на откриването на мемориала „Изгубеният екран“ (The Lost Screen), който е в памет на деца, загубили живота си поради дигитални вреди, пише PEOPLE.

44-годишната херцогиня се появи в Женева в неделя, 17 май, за събитието, организирано на площад „Плас дез Насион“ непосредствено преди откриването на 79-ата Световна здравна асамблея. Към нея се присъединиха генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом Гебрейесус (с когото по-рано тази година тя и принц Хари бяха на посещение в Йордания), световни здравни лидери и семейства, засегнати от онлайн вреди. Заедно те присъстваха на осветяването на 50 светлинни кутии, всяка от които показва изображение на заключен екран на дете, починало в резултат на онлайн насилие и дигитални вреди.

На церемонията Меган отдаде почит на децата, включени в инсталацията, и подчерта спешната необходимост от по-силна глобална защита на непълнолетните в мрежата. Тя започна речта си, заявявайки, че безопасните онлайн пространства „не са просто технологичен проблем“, а „проблем на общественото здраве“.

„Зад мен стои Мемориалът на изгубения екран“, продължи тя, визирайки снимките и имената на 50 деца, отнели живота си в резултат на онлайн тормоз и дигитални вреди. „Всяко име принадлежеше на дете, което беше обичано безмерно. Дете, чийто смях някога изпълваше кухнята. Чиито обувки някога чакаха до входната врата. Чието бъдеще някога изглеждаше безгранично.“

„Сега лицата им задават на света въпроси, които вече не можем да избягваме: Колко още милиони деца ще бъдат ощетени от продукти, които, макар и иновативни, все още се проектират без достатъчни предпазни мерки?“, попита Меган присъстващите.

Херцогинята на Съсекс сравни опасностите в онлайн пространството с други широко признати заплахи за обществената безопасност, отбелязвайки, че правителствата и политиците отдавна се намесват, за да защитят децата в останалите сфери на живота.

„Не сме казвали на родителите сами да си измислят предпазни колани. Не сме искали от децата да тестват опасни лекарства. Не сме се отдръпвали пред отровена вода или дефектни играчки, наричайки ги „цената на прогреса“, заяви тя. „Действахме. И сега светът трябва да действа отново.“

Тя призова глобалната общност да вземе мерки, подчертавайки, че заплахата за децата и семействата се засилва с всеки изминал ден, особено поради естеството на изкуствения интелект (ИИ).

„Въз основа на житейския опит, съдебните дела, авторитетните медицински и медийни издания, както и свидетелствата на семейства, се очертава ясна и неотложна картина“, каза тя. „В същото время развиващите се технологии, като изкуствения интелект, не просто повтарят грешките от миналото – те ги ускоряват и засилват. Рисковете се увеличават.“

Меган завърши речта си с нотка на надежда, настоявайки, че тези последствия не са неизбежни.

„Говорете открито. Изисквайте повече от платформите, които оформят живота на нашите деца. Бъдете пример със собственото си поведение в социалните медии – бъдете целенасочени във всяко харесване, коментар, публикация и споделяне. Изисквайте същия стандарт и от своята общност“, призова тя.

„Подкрепете законите и лидерите, ангажирани с безопасността на децата още на ниво проектиране, както и с прозрачността и отчетността онлайн. Пишете на вашите народни представители. Попитайте ги какво правят, за да защитят децата в дигиталните пространства. Защото, когато достатъчно гласове откажат да приемат вредата като цена за това да бъдем свързани, промяната става неизбежна“, добави Меган.

Ейми Невил, активист за онлайн безопасност на децата, чийто син Александър е сред почетените в изложбата, също се обърна към гостите.

Паметникът, който ще остане изложен в Женева до 22 май, е създаден от фондацията на Меган и принц Хари Archewell Philanthropies в партньорство с организацията The Parents' Network. Херцогът и херцогинята на Съсекс вече представиха изложбата в Ню Йорк през април 2025 г. като част от кампанията „Нито едно дете не е изгубено в социалните медии“ (No Child Lost to Social Media).

По време на тогавашното събитие Меган сподели пред репортери:

„Това са семейства, с които работим от няколко години. Без значение колко поляризиран е светът или за какво хората са съгласни или не, едно нещо, за което всички можем да се обединим, е, че децата ни трябва да бъдат в безопасност. Всички наши деца трябва да са в безопасност и мисля, че тази вечер всички тези истории затвърждават това.“

41-годишният принц Хари добави:

„Тези деца не бяха болни. Смъртта им не беше неизбежна – те бяха изложени на и в много случаи заливани с вредно съдържание онлайн от вида, с който всяко дете може да се сблъска. Никое дете не трябва да бъде експлоатирано, манипулирано или жертвано в дигиталните пространства. За платформите те може да са просто статистика. За техните семейства те бяха безценни и незаменими.“

Психичното здраве отдавна е във фокуса на благотворителните инициативи на Хари и Меган, включително повишаването на осведомеността за опасностите, които социалните мрежи могат да крият за младите хора. Чрез своята организация Archewell Philanthropies те превърнаха онлайн безопасността в централна тема на своята застъпническа дейност. Тази мисия придоби още по-голяма спешност чрез Archewell Foundation Parents’ Network – инициатива, създадена в подкрепа на семейства, чиито деца са пострадали от социалните платформи, с цел да ги свърже с други хора, преминали през подобни изпитания.

По време на дискусия с младежи в Австралия миналия месец Меган сподели, че е била „тормозена и атакувана“ всеки ден в продължение на 10 години в социалните мрежи и се е превърнала в „най-троления човек в целия свят“.

„Когато мисля за всички вас и за това, през което преминавате, си давам сметка, че голяма част от проблема се дължи на осъзнаването, че тази индустрия за милиарди долари е изцяло изградена и базирана на жестокостта с цел трупане на кликове – и това няма да се промени. Затова вие трябва да бъдете по-силни от нея“, каза Меган.

Принц Хари също отбеляза, че социалните медии „са довели до огромна самота за толкова много хора“, съобщава PA Media, след което сподели пред групата ползите от терапията:

„Чаках, докато буквално се озовах в ембрионална поза на пода в кухнята, вече доста по-възрастен. Тогава си казах: „Добре, може би тази терапия... може би трябва да я опитам.“