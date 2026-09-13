Свят

Мащабна операция срещу ЛГБТ в Турция

Сред задържаните са активисти на Асоциацията КаосГЛ

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 17:34
Мащабна операция срещу ЛГБТ в Турция
Източник: EPA/БГНЕС

Т урските сили за сигурност предприеха мащабни операции в Истанбул и други 15 окръга на страната срещу ЛГБТ асоциации и свързани с тях лица, съобщи "Бианет", като се позова на изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек.

“Предприети са съдебни действия срещу 162 лица, 9 асоциации и 13 фирми в рамките на операциите „Моето семейство е в безопасност“, които обхващат 15 окръга и са насочени и към ЛГБТ+ асоциации и места за провеждане на събития. Разследванията на (структурата за финансови престъпления към Министерството на финансите) MASAK разкриха, че някои асоциации са получили големи суми средства от публични институции и чуждестранни организации в чужбина“, заяви Гюрлек.

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Операциите се провеждат под координацията на Истанбулската главна републиканска прокуратура и обхващат Истанбул, Анкара, Чанаккале, Агръ, Измир, Балъкесир.

По данни на главната републиканска прокуратура на Истанбул са образувани съдебни производства срещу 38 души в Истанбул. Извършени са обиски на общо 54 адреса, между които 6 са на ЛГБТ общности, а 10 - на фирми.

Разследването се води по обвинения в „сформиране на организация за извършване на престъпления“, „проституция“, „непристойност“ и „притежание или закупуване на наркотици за лична употреба“.

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Разследването се основава на техническо и физическо наблюдение, сигнали и показания на свидетели, проведени от Истанбулското областно командване на жандармерията и отделите за борба с контрабандата, организираната престъпност и киберпрестъпността на Дирекцията по сигурността в Истанбул.

По информация на вестник "Оксижен" са задържани над 10 ЛГБТ+ активисти, а достъпът до множество уебсайтове и акаунти в социалните медии, принадлежащи на ЛГБТ+ асоциации и активисти, са блокирани.

Сред задържаните са активисти на Асоциацията КаосГЛ (Kaos GL) и десетки други подобни.

Асоциация Kaos GL (Асоциация за гей и лесбийски културни изследвания и солидарност Kaos) е първата ЛГБТ+ асоциация в Турция, основана през 1994 г., за да защитава човешките права на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ+) лица и официално призната като юридическо лице през 2005 г.

В същото време в много нощни клубове и салони за масаж в Истанбул са били организирани проверки от полицията и жандармерията, главно в централните райони Шишли и Бейоглу.

Разследванията продължават, съобщават турските медии.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Турция ЛГБТ Истанбул
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