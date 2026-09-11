„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

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Ч етвърт век след най-кървавия терористичен акт в историята, САЩ отбелязаха годишнината в Ню Йорк, Пентагона и Шанксвил. Военни, политици и световни лидери се обединиха около молитвата за загиналите, а нови разкрития за токсичния прах от Ground Zero напомниха за незарастналите рани.

На 11 септември 2026 г. Съединените щати отбелязаха 25-ата годишнина от терористичните атентати през 2001 г., които завинаги промениха световната история. На възпоменателните церемонии в цялата страна хиляди роднини, оцелели и официални лица се събраха, за да почетат паметта на близо 3000-те жертви, отвлечените четири самолета и героите, загинали в опит да спасят други.

Основното възпоменателно събитие на мемориала Ground Zero в Манхатън събра на едно място вицепрезидента на САЩ Джей Ди Вeнс и всички живи бивши американски президенти - Джо Байдън, Барак Обама, Джордж У. Буш и Бил Клинтън, придружени от бившите първи дами.

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Нов, седми момент на мълчание за жертвите на „токсичния прах“

За първи път в историята на традиционната церемония в Ню Йорк, към традиционните шест момента на мълчание - маркиращи точното време на ударите в кулите, Пентагона, срутването им и падането на Полет 93 в Пенсилвания - беше добавен нов, седми момент на мълчание.

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Той бе посветен на десетките хиляди спасители, доброволци и жители на Долен Манхатън, заминали си през изминалите 25 години от тежки онкологични и дихателни заболявания, причинени от токсичния облак прах и пепел от Световния търговски център.

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Седмият камбанен звън прокънтя на фона на разтърсващи нови данни: според програмата World Trade Center Health, заболеваемостта от рак сред регистрираните спасители е скочила с невероятните 912% през последното десетилетие. Над 57 000 души, отзовали се в ада на Ground Zero, днес се борят с коварни диагнози, а над 600 пожарникари и 450 полицаи вече са загубили битката с живота след 2001 г.

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Допълнително напрежение внесе и публикуването на над 170 000 страници по-рано тази седмица от властите в Ню Йорк, съдържащи засекретени досега доклади за качеството на въздуха. Те потвърждават, че градските и федералните институции още през есента на 2001 г. са знаели за изключително опасните нива на токсичност около руините, докато публично са твърдели, че въздухът е безопасен.

„Всички знаем как ще свърши това за нас. Този седми камбанен звън ни удря силно в сърцето, защото знаем, че един ден той ще бие и за нас“, сподели през сълзи Сония Агрон, спасител от 2001 г., чийто съпруг също страда от автоимунно заболяване вследствие на дима.

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Тръмп от Пентагона: „Ако исках да говоря в Ню Йорк, щяха да ми позволят“

Докато живите бивши държавни глави стояха рамо до рамо в Манхатън, действащият президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп присъстваха на самостоятелна възпоменателна церемония в Пентагона във Вашингтон.

Тръмп, който изнесе реч пред военни и семейства на загинали, даде радио интервю по-рано сутринта, в което коментира решението си да не присъства на Ground Zero. Според източници от екипа му, той е предпочел Вашингтон, тъй като от 2012 г. правилата на фондацията в Ню Йорк забраняват политически речи, за да се запази надпартийната атмосфера.

Денят, който промени света

„Там няма речи и аз няма да се натрапвам. Аз говоря достатъчно, това е последното нещо, от което имам нужда“, каза Тръмп пред сутрешно радиошоу, но добави: „Сигурен съм, че ако бях поискал да говоря, щяха да ми позволят. Аз съм президентът“.

Във вътрешния двор на Пентагона, където бе спуснат гигантски американски флаг над мястото, където в 9:37 ч. се разби Полет 77, атмосферата бе потискащо тиха. Капеланът на сградата подполковник Чарлз Гилбъртсън коментира, че за по-младите войници, родени след 2001 г., това е ден за учене на история, а за по-възрастните - „неизличима лична рана и загуба на невинността“.

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Исторически стискания на ръце и послания от целия свят

В Ню Йорк церемонията бе белязана и от символичен политически момент: новият прогресивен кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани - първият мюсюлманин начело на Ню Йорк, избран през януари - бе заснет да се ръкостиска с бившия кмет Руди Джулиани, ръководил града по време на самите атентати. Джулиани наскоро бе заявил, че присъствието на Мамдани го „обижда“, но настоящият градоначалник бе категоричен, че задължението му е да почете паметта на съгражданите си.

Бившият президент Барак Обама разпространи емоционално съобщение, призовавайки американците да не забравят уроците от онзи слънчев, но кървав септември:

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„Ако сте били млади през 2001 г. или още не сте били родени, е трудно да си представите какво се усещаше на 11 септември. Шокът от този слънчев ден, разбитите сърца на семействата... Но в дни като днешния си припомняме истинския урок: че можем да оцелеем и в най-тъмните си дни, стига да вървим напред като един народ и една нация“.

Световните лидери също се присъединиха към отбелязването на 25-ата годишнина. Британският премиер Анди Бърнам отбеляза загиналите 67 британски граждани, а оркестърът на Кралската гвардия пред Бъкингамския дворец изпълни американския химн. Послания на съпричастност изпратиха още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху и индийският лидер Нарендра Моди.

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С настъпването на нощта над Манхатън заблестя емблематичната арт инсталация „Tribute in Light“ - два мощни сини светлинни лъча, прорязващи небето на мястото на срутените кули-близнаци, напомняйки на света за деня, който промени всичко.