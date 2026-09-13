Екзитпол показва смяна на властта в Швеция

О позиционният ляв блок печели парламентарните избори в Швеция с 51,3% от гласовете срещу 46,8% за управляващите десни партии, показва екзитполът на СВТ/Valu.

Социалдемократическата партия на Магдалена Андершон остава най-голямата политическа сила в страната с 28,4%, въпреки че губи 1,9 процентни пункта спрямо предходните избори.

Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви

Според екзитпола резултатите на отделните партии са:

Социалдемократическа партия - 28,4%, спад от 1,9 процентни пункта;

Умерена коалиционна партия - 18,1%, спад от 1 процентен пункт;

„Шведски демократи“ - 17,2%, спад от 3,3 процентни пункта;

Лява партия - 8%, спад от 1,3 процентни пункта;

Партия на центъра - 7,5%, ръст от 0,8 процентни пункта;

Зелена партия - 7,4%, ръст от 2,3 процентни пункта;

Християндемократи - 6,1%, ръст от 0,8 процентни пункта;

Либерали - 5,4%, ръст от 0,8 процентни пункта.

Четирите партии от опозиционния блок - социалдемократите, Партията на центъра, Зелената партия и Лявата партия - получават общо 51,3%.

Управляващият десен лагер, включващ Умерената коалиционна партия, „Шведски демократи“, Християндемократите и Либералите.

Швеция пред исторически избор: Крайната десница е на крачка от правителството

Всички осем парламентарно представени партии преминават националния праг от 4%.