Екзитпол показва смяна на властта в Швеция

О позиционният ляв блок печели парламентарните избори в Швеция с 51,3% от гласовете срещу 46,8% за управляващите десни партии, показва екзитполът на СВТ/Valu.
Социалдемократическата партия на Магдалена Андершон остава най-голямата политическа сила в страната с 28,4%, въпреки че губи 1,9 процентни пункта спрямо предходните избори.
Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви
Според екзитпола резултатите на отделните партии са:
- Социалдемократическа партия - 28,4%, спад от 1,9 процентни пункта;
- Умерена коалиционна партия - 18,1%, спад от 1 процентен пункт;
- „Шведски демократи“ - 17,2%, спад от 3,3 процентни пункта;
- Лява партия - 8%, спад от 1,3 процентни пункта;
- Партия на центъра - 7,5%, ръст от 0,8 процентни пункта;
- Зелена партия - 7,4%, ръст от 2,3 процентни пункта;
- Християндемократи - 6,1%, ръст от 0,8 процентни пункта;
- Либерали - 5,4%, ръст от 0,8 процентни пункта.
- Четирите партии от опозиционния блок - социалдемократите, Партията на центъра, Зелената партия и Лявата партия - получават общо 51,3%.
Управляващият десен лагер, включващ Умерената коалиционна партия, „Шведски демократи“, Християндемократите и Либералите.
Швеция пред исторически избор: Крайната десница е на крачка от правителството
Всички осем парламентарно представени партии преминават националния праг от 4%.