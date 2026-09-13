Йотова: Отказах само за помилването на убиеца на баща ми

П резидентът Илияна Йотова категорично отхвърли в предаването „На Фокус“ по NOVA обвиненията за липса на прозрачност при вземането на решения за помилване на осъдени лица и заяви, че поема пълна лична отговорност за всеки документ, под който полага своя подпис.

Тя коментира, че решението за помилване на осъден наркотрафикант е стъпило изцяло върху категоричните заключения на лекарската комисия, назначена от правосъдното министерство.

„Защото винаги има един въпрос – дали той може да остане някога и да се прибере обратно в мястото за изпълнение на наказанията. Но абсолютно бяха категорични лекарите и заключенията, че това е невъзможно“, посочи вицепрезидентът и добави: „Аз не съм лекар и не мога да преценявам медицински заключения. Но в комисията има хора, които са бивши съдии, има хора, които дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията. Аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото през тези години те не са ме подвеждали нито веднъж“.

„Ако се вярва на заключенията от експертната комисия, помилваният наркотрафикант не е трябвало да може да се изправи от инвалидна количка, затова заключението беше, че не може да се върне в затвора“, подчерта президентът и добави: „А дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза - може би, по-нататък, ще намерим начин да попитаме”.

По повод напусналите членове на комисията по помилванията, включително бившия ѝ председател Ива Пушкарова, Йотова поясни, че рокадите са били с цел осигуряване на по-голяма прозрачност: „Няма смисъл да разказвам, защото ние двете сме се разбрали и защото трябваше да бъде помолена да напусне този пост. Аз мисля, че тя ме разбра“.

В отговор на критиките от страна на Асен Василев, според когото тя се крие зад гърба на експертните комисии, Йотова подчерта, че винаги носи пълна отговорност за своите указни решения: „Аз нося отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят какво обяснявам, а не просто да лепят етикети. Единственият случай, в който отказах да нося отговорност сама, защото беше много лично, беше когато дойде молба за помилване от убиеца на баща ми. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, че съм субективна. Винаги би съществувало такова подозрение“.

По повод случая с Десислава Иванчева тя заяви, че решението за помилването е било взето по хуманитарни причини и след сериозна медицинска оценка.

Йотова заяви готовност за пряк политически дебат и изрази съжаление, че срещу нея са използвани персонални атаки, за да измести фокуса от основните обществени предизвикателства: "Никога няма да се откажа. Но казвам: искам да направим кампания с аргументи за наистина големите предизвикателства. Ако някой има претенции към мен по отношение на недобросъвестна работа или нещо повече – в крайна сметка има друго време и място за това.“

По повод предстоящата президентска битка Йотова беше категорична, че тя не е предрешена и във всеки изборен процес са възможни изненади. „Никога не подхождам, където и да съм кандидатствала и за каквото и да съм кандидатствала, самонадеяно. Имам самочувствието на човек, който има доверието на българските граждани и достатъчно опит“, категорична е президентът.

Тя изтъкна, че според нея предстоящата кампания трябва да бъде насочена към реалните проблеми на страната, а не към политически сблъсъци. „В едни избори винаги са възможни изненади, но аз ще направя така, както съм решила - аз и хората, които застават зад мен и моя екип, ще направим истинска кампания, в която ще се опитаме да решаваме истинските проблеми на страната. Те не са един и два“. Според нея решенията трябва да бъдат търсени чрез диалог между институциите и политическите сили.

Консултативният съвет за национална сигурност може да бъде свикан в следващите дни заради нарастващите рискове и заплахи пред стратегически обекти в България, заяви президентът, коментирайки последните взривове и пожари във военни складове на „ЕМКО“.

„Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, каза тя.

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По думите ѝ не е необходимо КСНС да се събира заради един или два конкретни случая, но има основание да бъде обсъдена сигурността на стратегическите обекти в страната като цяло. Решението се обмисля, като според Йотова е важно да бъдат изчакани поне първите резултати от разследването на последния пожар.

Президентът подчерта, че не е необходимо да се чакат окончателните заключения, но подобен съвет трябва да бъде добре подготвен, за да има реален резултат, а не да се превърне единствено в повод за публични изказвания.

По повод твърденията на собственика на „ЕМКО“ Емилиян Гебрев, че пожарът може да е бил причинен от саботаж, Йотова призова да се изчакат резултатите от проверките. Тя посочи, че разследването все още не е приключило и не са готови необходимите експертизи, поради което не може да прецени на какво се основава категоричността на Гебрев.

Йотова обаче подчерта, че сигурността на подобни обекти не бива да бъде подценявана, тъй като става дума за безопасността на гражданите. Тя отбеляза, че при последния пожар, изгорелият склад с боеприпаси се е намирал на по-малко от два километра от къщите на хората.

Президентът коментира и критиките към МВР, като заяви, че не може да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността се увеличават. Тя определи случващото се около „ЕМКО“ като част от по-голямата картина на заплахите, пред които е изправена не само България, но и Европа.

Президентът коментира и новата си роля, след като девет години беше вицепрезидент на Румен Радев. Тя заяви, че президентската институция носи по-голяма отговорност и изисква повече работа, но категорично отхвърли твърденията, че може да остане в сянката на Радев.

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„Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит - и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист“, каза Йотова.

Според нея настоящата политическа ситуация дава възможност за по-добро взаимодействие между институциите. Тя посочи, че при стабилно правителство и мнозинство в парламента доброто институционално сътрудничество може да помогне за по-добрата защита на интересите на българските граждани и на страната.