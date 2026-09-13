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Русия удари до влак с Борис Джонсън и съветник на Мерц

Влакът е спрял около 5 часа сутринта недалеч от полската граница

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 18:34
Русия удари до влак с Борис Джонсън и съветник на Мерц
Източник: AP/БТА

Р уски дронове са атакували граничния пункт Ягодин-Дорохуск на украинско-полската граница, като при удара са били засегнати районът на пункта и бензиностанция. В социалните мрежи са публикувани кадри на горящи камиони. Полските военни са потвърдили атаката, а към момента няма информация за жертви.

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Ударът е имал последици и за специален влак, с който от Киев към Полша са пътували високопоставени европейски представители. Сред тях е бил Гюнтер Сатер, съветник по външната политика и сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц. Във влака са били още съветници по сигурността на Великобритания, Франция и Италия, депутати от Бундестага, дипломати и учени. Заедно с тях е пътувал и бившият британски премиер Борис Джонсън, съобщава „Шпигел“.

Влакът е спрял около 5 часа сутринта недалеч от полската граница заради руските атаки с дронове. Част от пътниците са били евакуирани, след като е била обявена тревога. Малко по-късно опасността е отминала, след като в района не са били установени други дронове.

Само часове по-рано Сатер е участвал в разговори в Киев за възможни мирни преговори с Русия заедно с представители на европейски правителства и украинското ръководство. Той е присъствал и на международна конференция по сигурността, провела се в украинската столица.

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Сред пътниците е бил и депутатът от германските „Зелени“ Робин Вагенер. Той определи атаките като терор срещу украински цивилни и предупреди, че Русия е ескалирала действията си непосредствено до границата на ЕС и НАТО.

Атаката е част от поредица руски удари по украинската транспортна и гранична инфраструктура. Според украинските железници Русия системно атакува железопътната мрежа, заради което е въведена повишена готовност за евакуации, закъснения и промени в движението на влаковете.

От полска страна е била повишена готовността за отбрана. В граничния район са се задействали предупредителни сирени, а полските военновъздушни сили са изпратили изтребители заради опасения, че дронове могат да навлязат във въздушното пространство на страната.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи атаката срещу пункта като пореден пример за руските провокативни удари в непосредствена близост до границите на ЕС и НАТО.

Редактор: Николай Киров
Източник: Der Spiegel    
Руска атака с дронове Война в Украйна Борис Джонсън
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