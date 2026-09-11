Свят

„Изпуснах асансьора и това спаси живота ми“: Историята на мъжа с куфарчето от 11 септември

Ед Файн, чиято снимка, покрит с прах след падането на Кулите близнаци, обиколи света, разказва за фаталното закъснение, спасило живота му на 11 септември 2001 г., и защо все още пази емблематичното си куфарче като символ на устойчивост

Стела Христова Стела Христова

11 септември 2026, 16:54
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М ъж, заснет на емблематична снимка да се отдалечава от кулите близнаци с черно куфарче на 11 септември, разказва как изпускането на асансьор и слизането по стълбите са спасили живота му.

Ед Файн първоначално не е знаел, че кадърът с него е обиколил целия свят, след като попада на корицата на списание Fortune. На снимката той е покрит от глава до пети с бял прах, но все още в работното си облекло, вървейки през развалините на най-смъртоносния терористичен акт в съвременната история.

В интервю за The Mirror г-н Файн споделя, че и до днес използва същото куфарче. За него то е „послание към извършителите на атаките, че няма да победят“.

„Запазих куфарчето и костюма, с които бях онзи ден. И двете неща са почистени, но за мен беше изключително важно да ги съхраня“, казва 83-годишният днес Файн.„Преместихме се от къща в апартамент, но и дума не можеше да става да ги изхвърля. Те ми напомнят за деня, в който извадих огромен късмет. Върнах се у дома след 11 септември, а много хора не успяха. Никога не забравям това.“ , каза той.

Г-н Файн е сред оцелелите от атаките на 11 септември, при които загинаха 2996 души, включително 19-те похитители и стотици пожарникари. Мишени на атентатите бяха както кулите близнаци на Световния търговски център, така и Пентагонът.

Истинско „стечение на обстоятелствата“ го отвежда на 79-ия етаж на Северната кула на Световния търговски център в момента, в който самолетът Boeing 767 се врязва между 93-ия и 99-ия етаж.

„Тъкмо бяхме стартирали нов бизнес в сферата на инвестиционното банкиране и бях уредил среща за сина ми във фирма в Световния търговски център“, разказва той пред изданието. „В 22:30 ч. на 10 септември той ми се обади, че е болен, и ме попита дали мога да отида вместо него. На следващата сутрин се събудих рано, беше прекрасно време. Регистрирах се в 7:52 ч. за срещата ми на 87-ия етаж.“, казва той.

Сълзи, спомени и синя светлина - 25 години след атентатите на 11 септември
23 снимки
11 септември 25 години
11 септември 25 години
11 септември 25 години
11 септември 25 години

Г-н Файн се качва с асансьора до 79-ия етаж, където е трябвало да се прекачи. „Побързах, за да хвана следващия асансьор към 87-ия етаж, но го изпуснах за броени секунди“, спомня си той. „Ако бях се качил в онзи асансьор, днес нямаше да водим този разговор.“, каза още той.

84-годишната съпруга на Файн, Ингрид, споделя, че с часове не е имала никаква връзка с него и е преживяла ужаса да не знае дали той е жив или мъртъв.

Двойката има две деца - Стюарт на 60 години и Хайди на 57 години.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.independent.co.uk    
11 септември Ед Файн Кулите близнаци оцелял мъжът с куфарчето терористичен акт Световен търговски център
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