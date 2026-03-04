Свят

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

4 март 2026, 11:59
Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна
Източник: БТА

Р уски дрон удари празен пътнически влак в южната украинска Николаевска област рано днес, като рани служители на железницата, заяви вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс. 

Той добави, че късно снощи е имало и опит за нападение с руски дрон срещу влак, движещ се между град Днепър в централната източна част на страната и Ковел на северозапад, но атаката е била предотвратена от служители на железницата и дронът е паднал само на няколко метра от локомотива.

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура и че подвижният състав е сред основните цели.

Дрон порази влак в Украйна, има ранен

Компанията съобщи, че от началото на март са регистрирани 18 удара, нанесли щети на 41 обекта. Локомотиви, товарни вагони и специализирано оборудване за ремонт на инфраструктурата също са били цел на атаките, а през този месец са били засегнати и железопътни депа и мостове.

Руски дрон е атакувал и пътнически влак в Днепропетровска област в понеделник, при което един човек е загинал, а седем са били ранени.

Източник: БТА, Денис Киров    
руски дрон железопътна инфраструктура атаки с дронове украински железници пътнически влак николаевска област днепропетровска област подвижен състав пострадали щети
Последвайте ни

По темата

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 14 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 16 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 14 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 14 минути

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 16 минути

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 47 минути

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Свят Преди 1 час

"Ние нямаме доверие в американците", каза Мохамад Мокбар

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

България Преди 1 час

МЕЧ ще търси партньори във всички партии извън ГЕРБ и ДПС

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Източник съобщи, че Анджелина Джоли не е имала връзка след развода си с Брад Пит, тъй като се е фокусирала върху шестте си деца и кариерата си, включително новия филм „Couture“, който е вдъхновен от лични преживявания

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Свят Преди 1 час

Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора, каза испанският премиер по адрес на Тръмп

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 1 час

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 1 час

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

Израел Кац

Израел: Всеки нов лидер на Иран е мишена за елиминиране

Свят Преди 1 час

„Няма значение как се казва или къде се крие. Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да демонтираме възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и замени“, каза Израел Кац

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Много потребители изразиха недоумение, като някои написаха, че се съмняват за тяхното психично здраве и се надяват това да е изкуствен интелект

<p>Гюров обясни какво може да предизвика ръст на цените на горивата</p>

Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

България Преди 1 час

За да се отрази поскъпването у нас, трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи той

<p>Глад, халюцинации и морски крави: Горчивата истина зад мита за красивите русалки</p>

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Любопитно Преди 1 час

От Голямата стъпка до еднорозите – какво стои зад легендите, които не спират да разпалват човешкото въображение

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

България Преди 1 час

Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев

<p>&quot;Възраждане&quot; и ИТН поискаха от президента Йотова да свика КСНС</p>

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС

Свят Преди 1 час

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов

,

Интервенциите на САЩ в чужди държави: Какво показват?

Свят Преди 1 час

Различни американски президенти са започвали военни действия в чужди страни, за да променят в своя полза властовите отношения там

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Маги Джанаварова показа порасналата си дъщеря

Edna.bg

Шакира отново е влюбена: сърцето ѝ принадлежи на 15 години по-млад актьор

Edna.bg

Левскарите изкупиха онлайн билетите за дербито с Лудогорец

Gong.bg

Световната №1 Сабаленка ще се омъжва, вижте реакцията на Ейса на Гришо

Gong.bg

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Nova.bg

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

Nova.bg