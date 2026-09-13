Свят

Франция се извини на САЩ за критиката за човешките права

Извинението може да проправи пътя за назначението на новия френски посланик в САЩ

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 21:13
Франция се извини на САЩ за критиката за човешките права
Източник: iStock

Ф ренското постоянно представителство при централата на ООН в Женева обяви, че "съжалява" за критиката към САЩ относно човешките права, отправена в публикация в X, която породи дипломатическо напрежение между двете държави и доведe до забавяне на пристигането на новия френски посланик във Вашингтон, предаде "Ройтерс".

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В публикация в X през юли френското представителство разкритикува САЩ за това, че са заели позицията на страни като Русия и Северна Корея по време на гласуване за удължаване на мандата на върховния представител на ООН за човешките права - Фолкер Тюрк.

Публикацията разгневи Вашингтон, който отговори с напускането на постоянния си представител в Съвета за Сигурност на ООН на заседателната зала по време на изказване на френския постоянен представител. Източници твърдят, че САЩ обмисляли и да блокират назначаването на следващия френски посланик във Вашингтон.

"Постоянното представителство на Франция към централата на ООН в Женева съжалява за публикацията си в X от 25 юли 2026 г., която поставя под съмнение ангажираността на САЩ с човешките права", посочиха от представителството.

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"Различията във възгледите се отнасят само до едно гласуване, а не до защитата на човешките права като цяло", допълват от Постоянното представителство на Франция.

Извинението, за което съобщи по-рано днес "Монд", може да проправи пътя за назначението на новия френски посланик в САЩ Орелиен Льошевалие да бъде одобрено от Вашингтон.

Льошевалие, който е бивш съветник в Елисейския дворец, в момента е началник на кабинета на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Париж иска той да заеме новия си пост до края на този месец, информира източник на "Ройтерс". 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Франция ООН критика към САЩ
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