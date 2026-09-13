Франция се извини на САЩ за критиката за човешките права

Ф ренското постоянно представителство при централата на ООН в Женева обяви, че "съжалява" за критиката към САЩ относно човешките права, отправена в публикация в X, която породи дипломатическо напрежение между двете държави и доведe до забавяне на пристигането на новия френски посланик във Вашингтон, предаде "Ройтерс".
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В публикация в X през юли френското представителство разкритикува САЩ за това, че са заели позицията на страни като Русия и Северна Корея по време на гласуване за удължаване на мандата на върховния представител на ООН за човешките права - Фолкер Тюрк.
Публикацията разгневи Вашингтон, който отговори с напускането на постоянния си представител в Съвета за Сигурност на ООН на заседателната зала по време на изказване на френския постоянен представител. Източници твърдят, че САЩ обмисляли и да блокират назначаването на следващия френски посланик във Вашингтон.
"Постоянното представителство на Франция към централата на ООН в Женева съжалява за публикацията си в X от 25 юли 2026 г., която поставя под съмнение ангажираността на САЩ с човешките права", посочиха от представителството.
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"Различията във възгледите се отнасят само до едно гласуване, а не до защитата на човешките права като цяло", допълват от Постоянното представителство на Франция.
Извинението, за което съобщи по-рано днес "Монд", може да проправи пътя за назначението на новия френски посланик в САЩ Орелиен Льошевалие да бъде одобрено от Вашингтон.
Льошевалие, който е бивш съветник в Елисейския дворец, в момента е началник на кабинета на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Париж иска той да заеме новия си пост до края на този месец, информира източник на "Ройтерс".
The US used to be a beacon of human rights. Not anymore. Today, it stands alongside North Korea, Nicaragua, Mali & Russia, isolated. And the world no longer listens to it.#AmericaAlone https://t.co/GLNMsYEH9n pic.twitter.com/UTVvljTMeO— France ONU Genève 🇫🇷🇺🇳 (@FranceONUGeneve) July 25, 2026