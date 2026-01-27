Свят

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток

27 януари 2026, 23:21
Зеленски: Русия удари пътнически влак
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски осъди руския удар с дронове по влак в Харковска област, наричайки го тероризъм, и каза, че четирима души са били убити, предаде „Ройтерс“.

„Във всяка страна удар с дронове срещу цивилен влак би бил разглеждан точно по един и същи начин – като чист тероризъм“, написа Зеленски в публикация в Телеграм.

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Украинската прокуратура заяви, че влакът е бил ударен близо до село, докато е пътувал от град Чоп близо до границата с Унгария и Словакия, до град Барвинковo в Харковска област. Композицията е превозвала 155 пътници. Прокуратурата каза още, че два дрона са нанесли удари близо до влака, а трети е ударил един от вагоните.

Вицепремиерът Олексий Кулеба по-рано днес нарече атаката директен акт на руски терор.

Руски атаки в Източна и Южна Украйна отнеха десет души и повредиха енергийната инфраструктура, обявиха властите в Киев в момент, когато Украйна и Русия започнаха директни преговори за прекратяване на близо четиригодишния конфликт, предаде „Франс прес“. Одеска област е била атакувана от около 50 руски дрона, според местните власти. Телата на трима души бяха открити под развалините в град Одеса, където около 30 души бяха ранени. 

За утре в черноморския град е обявен ден натраур в памет на жертвите.

„Всеки руски удар от този тип подкопава продължаващата дипломация и подкопава усилията на нашите партньори за прекратяване на войната“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Дрон порази влак в Украйна, има ранен

Министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток след руските въздушни удари в украинската столица и обеща да бъдат положени усилия за възстановяване на електроснабдяването въпреки широкообхватните щети.

Шмигал написа в Телеграм, че енергетиците и властите работят за установяване на график на планирани прекъсвания в системата, която е повредена в различна степен в различните райони.

„Разбираме, че да се живее в несигурност, без ясен график, е изтощително“, добави украинският вицепремиер.

Източник: БТА, Владимир Арангелов, Александър Евстатиев    
Русия война Украйна
Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Свят Преди 1 час

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

България Преди 1 час

Oт ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 4 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

България Преди 5 часа

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 5 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 6 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 6 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 6 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 6 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 7 часа

С микробус към Франция пътували 10 души

<p>Съюзник на Тръмп предупреждава за Антихриста в Париж</p>

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Свят Преди 7 часа

"Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот"

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 7 часа

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

<p>&quot;Граничен цар&quot;: Човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис</p>

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Свят Преди 7 часа

Очакваното оттегляне на Грег Бовино идва на фона на засилен контрол, докато Тръмп изпраща "граничния цар" Том Хоуман в Минеаполис

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

България Преди 7 часа

Вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

България Преди 7 часа

Оцелялата 32 годишната водачка на "Фолксваген" е с отрицателна проба за алкохол

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 8 часа

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

