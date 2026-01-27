Зеленски: Русия удари пътнически влак

У краинският президент Володимир Зеленски осъди руския удар с дронове по влак в Харковска област, наричайки го тероризъм, и каза, че четирима души са били убити, предаде „Ройтерс“.

„Във всяка страна удар с дронове срещу цивилен влак би бил разглеждан точно по един и същи начин – като чист тероризъм“, написа Зеленски в публикация в Телеграм.

Украинската прокуратура заяви, че влакът е бил ударен близо до село, докато е пътувал от град Чоп близо до границата с Унгария и Словакия, до град Барвинковo в Харковска област. Композицията е превозвала 155 пътници. Прокуратурата каза още, че два дрона са нанесли удари близо до влака, а трети е ударил един от вагоните.

Вицепремиерът Олексий Кулеба по-рано днес нарече атаката директен акт на руски терор.

Руски атаки в Източна и Южна Украйна отнеха десет души и повредиха енергийната инфраструктура, обявиха властите в Киев в момент, когато Украйна и Русия започнаха директни преговори за прекратяване на близо четиригодишния конфликт, предаде „Франс прес“. Одеска област е била атакувана от около 50 руски дрона, според местните власти. Телата на трима души бяха открити под развалините в град Одеса, където около 30 души бяха ранени.

За утре в черноморския град е обявен ден натраур в памет на жертвите.

„Всеки руски удар от този тип подкопава продължаващата дипломация и подкопава усилията на нашите партньори за прекратяване на войната“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток след руските въздушни удари в украинската столица и обеща да бъдат положени усилия за възстановяване на електроснабдяването въпреки широкообхватните щети.

Шмигал написа в Телеграм, че енергетиците и властите работят за установяване на график на планирани прекъсвания в системата, която е повредена в различна степен в различните райони.

„Разбираме, че да се живее в несигурност, без ясен график, е изтощително“, добави украинският вицепремиер.