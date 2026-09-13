Свят

Възможен атентат, дерайлирал влак със 186 пътници във Франция

Фрагментът от релса, намерен върху релсите, е тежал около 300 килограма

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 20:16
Възможен атентат, дерайлирал влак със 186 пътници във Франция
Източник: iStock

В неделя френският министър на вътрешните работи призова към предпазливост, докато властите разследват дерайлирането на влака с 44-ма пострадали, което предизвика спекулации, че става дума за атентат. 

Влакът със 186 пътници дерайлира в петък между нормандските градове Руан и Кан в Северозападна Франция, като много от пътниците са силно стресирани. Според прокуратурата парче релса, открито върху железницата може да е причинило дерайлирането. Ерве Морен, председател на региона Нормандия, заяви, че фрагментът от релса, намерен върху релсите, е тежал около 300 килограма. Появиха се предположения за умишлено деяние, изказани най-вече от полицейски източници и политически фигури, включително Морен и кмета на Ница Ерик Сиоти. 

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Властите се опитаха да смекчат тези твърдения. „Трябва да бъдем изключително предпазливи“, заяви в неделя пред телевизия France 2 министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, който добави, че властите проверяват всички версии и „нито една не е с приоритет“. Според Нунес каза, че ако се окаже, че дерайлирането е „злонамерен акт, това би било изключително сериозно“. Запитан за евентуално участие на крайнолеви групировки, Нунес заяви, че подобен сценарий „не съответства“ на обичайните им методи.

„Те обикновено се насочват към сигналното оборудване“, каза той, като добави, че „се стремят да избягват жертви“. Източник от железопътния сектор, цитиран от AФП заяви в неделя, че остават въпроси относно наличието на въпросния сегмент от релса, който според него е тежал между 300 и 350 килограма. Източникът посочи, че по трасето е преминал влак „час по-рано в същата посока“, а „половин час по-рано – влак в обратната посока“.

„Машинистът на този влак не е видял нищо, въпреки че влаковите екипажи са инструктирани да следят за аномалии и да докладват за тях“, каза източникът. По това време на мястото не са били извършвани и ремонтни дейности.

„Първоначалните данни сочат, че извършителят е следил разписанието на влаковете, за да избегне разкриване. Вероятно са били няколко души, за да преместят този сегмент от релсата“, каза източникът. 

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Прокурорът Себастиен Галоа заяви в събота, че не е ясно защо фрагментът от релса се е намирал върху железния път. Инцидентът, който вече е обект на съдебно разследване, доведе и до започването на техническо разследване, заяви министърът на транспорта Филип Табаро.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
дерайлиране на влак Франция железопътен инцидент
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