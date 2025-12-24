Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

П редставители на въоръжените сили на Тайланд и Камбоджа започнаха днес преговори, съобщиха двете страни, дни след като съседните държави се съгласиха да обсъдят възобновяване на примирието след 16 дни на ожесточени сблъсъци по границата, при които бяха убити най-малко 86 души, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия, свикана с цел да се спаси примирието, договорено за първи път от председателя на АСЕАН Малайзия и президента на САЩ Доналд Тръмп след предишния кръг от сблъсъци през юли.

Small children were separated from their parents.​ Young schoolchildren fled from their schools. Elderly people abandoned their homes, workplaces, and shops. These were among the most horrifying and heart-wrenching scenes experienced by Cambodian civilians, following an act of… pic.twitter.com/oRhwwaYDmW — Fresh News (@freshnewsasia) December 24, 2025

Говорителят на тайландското министерство на отбраната контраадмирал Сурасант Конгири заяви, че срещата на Генералния граничен комитет днес ще продължи три дни и може да проправи пътя за споразумение.

Преговорите се проведоха на граничен контролно-пропускателен пункт в южния край на 817-километровата граница между двете страни.

Тръмп заяви, че Тайланд и Камбоджа започват преговори за спиране на огъня

"Ако срещата на секретариата премине гладко и доведе до споразумение, тогава ще има среща между министрите на отбраната на двете страни на 27 декември", заяви Сурасант пред репортери.

Говорителката на министерството на отбраната на Камбоджа Мали Сочета заяви, че преговорите са започнали в 16:30 местно време под ръководството на генерали от двете страни.

IN PHOTOS - This is not a border conflict, and it must not be dismissed as a “scam” or fabrication. When armed forces cross into civilian areas, enter homes, and spread fear among innocent families, it is an invasion.



Schools, temples, and bridges — places meant for learning,… pic.twitter.com/yc5xn2X7Q7 — Jayavaramon 7 (@bopichsoeun) December 24, 2025

Камбоджа и Тайланд се обвиняват взаимно в агресия и нарушения на мащабното примирие, постигнато през октомври в Малайзия в присъствието на Тръмп, по време на което те се ангажираха да разминират и да изтеглят войските и тежките въоръжения от районите, за суверенитета на които от десетилетия се водят ожесточени спорове.

В навечерието на днешните тайландско-камбоджански преговори въоръжените сблъсъци между двете страни продължаваха, като от началото на декември военни от двете страни се сражават на множество места, простиращи се от горските райони близо до Лаос до крайбрежните провинции на Сиамския залив, отбелязва Ройтерс.