Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия

24 декември 2025, 17:13
Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново
Израел уби финансист на

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

След

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

П редставители на въоръжените сили на Тайланд и Камбоджа започнаха днес преговори, съобщиха двете страни, дни след като съседните държави се съгласиха да обсъдят възобновяване на примирието след 16 дни на ожесточени сблъсъци по границата, при които бяха убити най-малко 86 души, предаде Ройтерс.

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия, свикана с цел да се спаси примирието, договорено за първи път от председателя на АСЕАН Малайзия и президента на САЩ Доналд Тръмп след предишния кръг от сблъсъци през юли.

Говорителят на тайландското министерство на отбраната контраадмирал Сурасант Конгири заяви, че срещата на Генералния граничен комитет днес ще продължи три дни и може да проправи пътя за споразумение.

Преговорите се проведоха на граничен контролно-пропускателен пункт в южния край на 817-километровата граница между двете страни.

Тръмп заяви, че Тайланд и Камбоджа започват преговори за спиране на огъня

"Ако срещата на секретариата премине гладко и доведе до споразумение, тогава ще има среща между министрите на отбраната на двете страни на 27 декември", заяви Сурасант пред репортери.

Говорителката на министерството на отбраната на Камбоджа Мали Сочета заяви, че преговорите са започнали в 16:30 местно време под ръководството на генерали от двете страни.

Камбоджа и Тайланд се обвиняват взаимно в агресия и нарушения на мащабното примирие,  постигнато през октомври в Малайзия в присъствието на Тръмп, по време на което те се ангажираха да разминират и да изтеглят войските и тежките въоръжения от районите, за суверенитета на които от десетилетия се водят ожесточени спорове.

В навечерието на днешните тайландско-камбоджански преговори въоръжените сблъсъци между двете страни продължаваха, като от началото на декември военни от двете страни се сражават на множество места, простиращи се от горските райони близо до Лаос до крайбрежните провинции на Сиамския залив, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Тайланд Камбоджа Преговори Примирие Граничен конфликт Въоръжени сили Жертви АСЕАН Доналд Тръмп Спорни територии
