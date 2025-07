Тръмп заяви, че Тайланд и Камбоджа започват преговори за спиране на огъня

Т айланд и Камбоджа, между които избухнаха гранични сблъсъци заради граничен спор между двете страни, са се съгласили да започнат незабавни преговори за спиране на огъня, заяви днес американския президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

"Те се съгласиха да се срещнат незабавно и да постигнат бързо споразумение за прекратяване на огъня“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", след като разговаря с лидерите на двете държави.

Cambodia and Thailand agree to ceasefire talks after days of cross-border fighting, says Trump. https://t.co/LqDhbFo63f