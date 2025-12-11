Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

Н яколко военни агенции потвърдиха, че девет тайландски войници са били убити досега, докато защитават тайландска територия от камбоджанска агресия. Сред тях са и двама военнослужещи, починали в четвъртък сутринта.

На страницата на тайландската армия във Facebook беше съобщено, че 22-годишният редник Чарнчай Падунгчок и редник Танакорн Сингхачарт са загинали при боеве съответно в провинциите Са Каео и Сурин.

Според информацията Чарнчай, родом от Каласин и служил в 3-ти пехотен батальон на 112-и пехотен полк, е загинал от експлозия на минохвъргачка, докато е охранявал тайландска територия на граничния пункт Буенг Такуан в района Та Прая, Са Каео.

Танакорн от Маха Саракам, войник от 21-ви пехотен батальон, е бил убит на бойното поле Та Муен Том, след като е бил поразен от осколка от минохвъргачка.

В сряда, около 21:00 ч., 22-годишният редник Танарат Чанпратад е бил убит, когато камбоджански войски са започнали минометен обстрел по тайландски военнослужещи, охраняващи същия граничен пункт – Буенг Такуан.

Минометен снаряд е паднал близо до бронирана машина Stryker 8x8, като при експлозията са били ранени още 10 войници. Те са транспортирани по спешност в болницата в Та Прая.

Танарат е служил в 3-ти пехотен батальон на 112-и пехотен полк под командването на 11-а пехотна дивизия. Последно обявеният брой на загиналите от тайландска страна беше петима, но общият брой на жертвите вече е 19, уточнява АФП.

От камбоджанска страна съобщават, че сред убитите 10 цивилни има и едно дете.

Президентът Доналд Тръмп, с чието посредничество през октомври Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Малайзия, заяви вчера пред репортери в Белия дом, че днес ще разговаря с лидерите на двете държави.

В същото време Камбоджа призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси в новия граничен конфликт, съобщи ДПА.

В писмо до председателството на Съвета постоянният представител на Камбоджа в ООН призовава за натиск върху тайландската армия за „незабавно прекратяване на всички атаки“ и за упълномощаване на независима комисия, която да провери фактите на място.

В документа действията на тайландските военнослужещи са определени като „нарушение на международното хуманитарно право“.