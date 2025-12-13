Свят

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

13 декември 2025, 14:25
Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити
Източник: AP/БТА

Т айланд съобщи, че четирима тайландски войници са били убити при нови сблъсъци на границата с Камбоджа, предаде Франс прес.

Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

„Още четирима войници са загинали“, заяви на пресконференция говорителят на министерството на отбраната Сурасант Конгсири, добавяйки, че жертвите в тайландската армия след подновяването на сраженията в понеделник вече са 14.

Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд

По-рано тайландският премиер Анутин Чарнвиракул каза, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато „заплахите“ не бъдат отстранени. 

Той отрече твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който вчера разговаря с Анутин и камбоджанския премиер Хун Манет по телефона и заяви, че двамата са се съгласили „да прекратят всякаква стрелба“. 

Източник: Валерия Динкова, БТА    
тайланд камбоджа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 20 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

