Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

И ранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще атакува американските бази в региона на Близкия изток, ако САЩ нападнат страната му, предаде Франс прес.

"Няма как да се атакува територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, мишена ще станат техните бази в региона", каза ръководителят на иранската дипломация според откъси от интервю за катарския сателитен канал "Ал Джазира", поместени в официалния му профил в Телеграм.

Арагчи допълни, че все още няма дата за следващ кръг преговори с Вашингтон за ядрената програма на Техеран, ден след диалога между двете страни в Оман, но добави, че САЩ и Ислямската република имат общо очакване скоро да се състои нов тур на разговорите.

"Засега няма конкретна дата за (нови) преговори, но ние и Вашингтон смятаме, че те трябва да се състоят скоро", каза министърът.

"Обогатяването на уран е наше неотменимо право и трябва да продължи. Готови сме да сключим споразумение, което да разсее опасенията, свързани с обогатяването", посочи той. Арагчи добави, че макар и обсъжданията в Оман да са били непреки, чрез посредник, "се удаде истинска възможност ние (Иран) с американската делегация в крайна сметка да си стиснем ръцете".

Iran's Foreign Minister called the latest talks with the US in Oman a "good start," highlighting a generally positive atmosphere. But skepticism remains strong among many Iranians, who recall past negotiations that collapsed after tensions escalated. #Iran #middleast pic.twitter.com/AbNdT3HLYc — CGTN Frontline (@Frontlinestory) February 7, 2026

След месеци на изострено напрежение и военни действия, диалогът около иранската ядрена програма продължава да е белязан от несигурност и сложни дипломатически маневри. През април 2025 г. иранският външен министър Абас Арагчи открито заяви, че преките преговори със Съединените щати са „безсмислени“, позовавайки се на постоянните заплахи на тогавашния президент Доналд Тръмп за военни действия. Това беше ясен сигнал, че Техеран търси различен подход.

Въпреки първоначалния отказ, на 12 април същата година се състоя първият кръг от непреки преговори между ирански и американски представители в Маскат, Оман, посредничени от оманската дипломация. Министър Арагчи определи атмосферата като „продуктивна и позитивна“, което даде надежда за напредък. Седмица по-късно, на 19 април, последва и втори кръг разговори в Рим, целящ да продължи ангажимента по чувствителния въпрос за ядрената програма.

Началото на май обаче донесе нов застой. Планираният за 3 май четвърти кръг преговори в Рим беше отложен. Иранските власти официално заявиха, че причина за това са новите санкции, наложени от САЩ върху иранския петролен сектор, както и „противоречивото поведение“ на Вашингтон. Ситуацията ескалира допълнително, когато на 13 юни Израел предприе мащабни военни удари срещу ирански ядрени обекти и персонал, което доведе до период на повишена конфронтация. Едва девет дни по-късно, на 22 юни, Съединените щати се включиха във военната офанзива, нанасяйки удари по ключови ядрени съоръжения във Фордо, Исфахан и Натанз, което на практика замрази дипломатическите усилия.

В отговор на тези действия, на 26 юни външният министър Арагчи публично отрече твърденията на президента Тръмп за предстояща среща, подчертавайки, че Техеран трябва да прецени дали бъдещи преговори биха били в негов интерес след претърпените „значителни щети“. До средата на юли, на 14 юли, Иран официално обяви, че няма определена дата за среща с американския пратеник Стив Уиткоф, признавайки, че конфликтът е възпрепятствал преговорния процес.Въпреки турбулентността, дипломацията не е изоставена напълно. Наскоро, в Маскат, Оман, се проведе четвъртият кръг от преки и непреки преговори между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и ирански представители, фокусирани върху „техническите елементи“ на евентуално ядрено споразумение. И двете страни изразиха очаквания за бъдещи дискусии. Тази сложна история от отложени и възобновени срещи, съпътствани от военни действия и санкции, води до настоящата ситуация, в която иранският външен министър Абас Арагчи посочва, че все още няма конкретна дата за следващ кръг преговори с Вашингтон, но и двете страни очакват те да се състоят скоро. Това е показателно за крехкия баланс между напрежението и необходимостта от дипломатически решения.