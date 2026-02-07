Свят

След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев

Алексеев беше прострелян в жилищна сграда във Волоколамското шосе

7 февруари 2026, 14:47
След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев
Източник: iStock

Г енерал-лейтенант Владимир Алексеев, който беше ранен при опит за покушение в Москва, дойде в съзнание след животоспясяваща операция, съобщиха днес лекуващите го лекари, предава агенция ТАСС.

"Операцията беше успешна. След това Алексеев беше въведен в изкуствена кома. Сега той е дошъл в съзнание. В този момент можем предпазливо да кажем, че заплахата за живота му е отминала“, казва източник на руската агенция.

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Припомняме, че вчера, 6 февруари 2026 г., Алексеев бе прострелян в жилищна сграда във Волоколамското шосе. Неидентифицирано лице е произвело няколко изстрела по него и е избягало от местопроизшествието. 

Руският Следствен комитет е образувал наказателно производство за опит за убийство и незаконна търговия с огнестрелни оръжия.

Източник: Агенция "Фокус"    
Владимир Алексеев Опит за покушение Москва Генерал-лейтенант Ранен Операция В съзнание Прострелян Следствен комитет Наказателно производство
