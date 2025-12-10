Свят

Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа

Президентът на САЩ заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа"

10 декември 2025, 09:33
Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп съобщи, че планира да се намеси в подновените сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа.

На посещение в щата Пенсилвания на 9 декември той каза, че ще трябва да се обади по телефона, имайки предвид най-новите атаки. Обръщайки се към поддръжниците си в град Маунт Поконо, Тръмп заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа".

Той припомни предишни мирни споразумения, за които според него е посредничил, включително спирането на огъня между двете съседки в Югоизточна Азия.

Кои са седемте войни, които Доналд Тръмп твърди, че разреши

Насилието отново пламна приблизително шест седмици след като Тайланд и Камбоджа подписаха примирие, като вчера беше съобщено за тежки боеве по протежение на 800-километровата граница. Десетки хиляди жители бяха принудени да избягат, търсейки подслон в по-безопасни райони.

Над 500 000 души са евакуирани от пограничните райони в Тайланд и Камбоджа след подновяването на сблъсъците на 7 декември, съобщиха в сряда властите от двете страни, цитирани от Франс прес.

"Повече от 400 000 души са били настанени в убежища", заяви на брифинг с журналисти говорителят на тайландското министерство на отбраната Сурасант Конгсири.

"Цивилните трябваше да се евакуират масово заради непосредствена, по наша преценка, заплаха за тяхната безопасност", отбеляза той.

"Общо 20 105 семейства, или 101 229 души, бяха евакуирани в приюти и при роднини в пет провинции", каза на свой ред говорителката на камбоджанското министерство на отбраната Мали Сочеата.

Двете страни се обвиняват взаимно за възобновяването на военните действия, при които по последни данни на властите са загинали най-малко 11 души: седем цивилни камбоджанци и четирима тайландски войници.

Тайландско-камбоджанският конфликт

Тайландско-камбоджанският граничен спор, чиито корени датират от десетилетия около оспорвани участъци от общата им граница, включително хилядолетния индуистки храм Преах Вихеар, има дълга история на ескалации. През периода 2008-2011 г. конфликтът доведе до серия от тежки сблъсъци, при които загинаха 28 души, което предизвика спешни заседания на Съвета за сигурност на ООН и загриженост в международната общност.Поредна драматична ескалация на напрежението бе регистрирана през юли 2025 г. На 23 юли Тайланд изтегли посланика си от Пном Пен и заяви намерение да изгони камбоджанския посланик в Банкок, след като втори тайландски войник загуби крайник от противопехотна мина в граничната зона.

В ранните часове на 24 юли избухнаха въоръжени сблъсъци, като Тайланд обвини Камбоджа в нападение с гранатомети срещу военна база, а Камбоджа от своя страна нарече тайландските действия „брутална и незаконна военна агресия“. Последваха въздушни удари от тайландска страна и употреба на тежки оръжия, което доведе до загинали цивилни. Над 100 000 души бяха принудени да се евакуират от граничните райони. В отговор на ескалацията, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за „максимална сдържаност“, а Държавният департамент на САЩ поиска „незабавно прекратяване на нападенията“. На 26 юли, сблъсъците вече бяха отнели живота на 33 души от двете страни, принуждавайки Съвета за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е разговарял с лидерите на Камбоджа и Тайланд, които са се съгласили на незабавни преговори за прекратяване на огъня, като подчерта, че мирът е условие за бъдещи търговски споразумения с Вашингтон. Малайзия бе приета за посредник, а среща между премиерите на двете страни бе планирана за 28 юли в Куала Лумпур, където в крайна сметка бе постигнато споразумение за прекратяване на огъня.Официалното уреждане на конфликта бе затвърдено на 26 октомври 2025 г., когато премиерите на Камбоджа, Хун Манет, и на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня в Куала Лумпур, в присъствието на президента Доналд Тръмп.

Споразумението предвиждаше освобождаването на 18 камбоджански войници, държани в плен, както и изтеглянето на тежко въоръжение от граничния район от двете страни. В знак на признание за посредническата му роля, Камбоджа дори номинира президента Тръмп за Нобелова награда за мир.

През ноември 2025 г. започна и практическото прилагане на договореностите, като двете страни пристъпиха към изтегляне на ракетни системи и друга тежка техника от границата.Въпреки тези постижения, крехкото примирие се срина в края на ноември, когато Тайланд обяви, че прекратява прилагането на споразумението след инцидент, при който негов войник е бил осакатен от мина. Тази нова вълна от напрежение доведе до подновяването на тежките сблъсъци на 7 декември.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
Доналд Тръмп Тайланд Камбоджа сблъсъци граница посредничество мирни споразумения евакуация военни действия Югоизточна Азия
Последвайте ни
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Километрични опашки от тирове блокират АМ

Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

Свят Преди 37 минути

До 5% от новата цел за 2040 г. могат да бъдат постигнати от 2036 г. чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина

<p>Кремъл добави опозиционен политик&nbsp;в списъка на &quot;екстремистите&quot;</p>

Кремъл добави опозиционния политик Лев Шлосберг в списъка на "екстремистите"

Свят Преди 37 минути

Включването в него води до значителни финансови ограничения

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Свят Преди 1 час

В САЩ хората плащат за здраве толкова много, колкото никъде другаде

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Любопитно Преди 2 часа

Каква е причината може да прочетете в следващите редове

<p>Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план</p>

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви също, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни

Нов протест в София с искане за оставка на правителството

Нов протест в София с искане за оставка на правителството

България Преди 2 часа

За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение "Студенти против мафията"

<p>Депутатите гласуват <strong>шести&nbsp;вот на недоверие</strong> към кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

България Преди 3 часа

Темата му е "Провал в икономическата политика"

<p>Почитаме трима светци &ndash; какви са поверията за този ден</p>

Почитаме трима светци – какви са поверията за този ден

България Преди 3 часа

5-те най-силни земетресения в историята

5-те най-силни земетресения в историята

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че климатичната криза може да е много съвременен проблем, Майката Природа опустошава човечеството от векове

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

България Преди 3 часа

Работодателят е длъжен да ви пусне при определени ситуации

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето

<p>Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България</p>

Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България

Свят Преди 11 часа

Цяла България видя колко сме позитивни, допълни лидерът на ДПС-НН

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

България Преди 11 часа

Случаят е от 1 декември, а видеото обиколи социалните мрежи

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Свят Преди 11 часа

Премиерът заяви, че първият транш от средствата, 4,6 милиарда злоти, ще бъде отпуснат през декември

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Свят Преди 12 часа

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 12 часа

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Кейт Уинслет и порасналият ѝ син, вижте колко си приличат! (СНИМКИ)

Edna.bg

Не се чувствате празнично? По-масово е, отколкото си мислите

Edna.bg

Слот за конфликта със Салах: Всеки прави грешки, но той разбира ли своята?

Gong.bg

Леви Нтумба - непобедимият леопард на Славия

Gong.bg

Тир, превозващ пратки, се обърна на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро

Nova.bg