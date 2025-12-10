Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа

А мериканският президент Доналд Тръмп съобщи, че планира да се намеси в подновените сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа.

На посещение в щата Пенсилвания на 9 декември той каза, че ще трябва да се обади по телефона, имайки предвид най-новите атаки. Обръщайки се към поддръжниците си в град Маунт Поконо, Тръмп заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа".

Той припомни предишни мирни споразумения, за които според него е посредничил, включително спирането на огъня между двете съседки в Югоизточна Азия.

Насилието отново пламна приблизително шест седмици след като Тайланд и Камбоджа подписаха примирие, като вчера беше съобщено за тежки боеве по протежение на 800-километровата граница. Десетки хиляди жители бяха принудени да избягат, търсейки подслон в по-безопасни райони.

Над 500 000 души са евакуирани от пограничните райони в Тайланд и Камбоджа след подновяването на сблъсъците на 7 декември, съобщиха в сряда властите от двете страни, цитирани от Франс прес.

"Повече от 400 000 души са били настанени в убежища", заяви на брифинг с журналисти говорителят на тайландското министерство на отбраната Сурасант Конгсири.

"Цивилните трябваше да се евакуират масово заради непосредствена, по наша преценка, заплаха за тяхната безопасност", отбеляза той.

"Общо 20 105 семейства, или 101 229 души, бяха евакуирани в приюти и при роднини в пет провинции", каза на свой ред говорителката на камбоджанското министерство на отбраната Мали Сочеата.

Двете страни се обвиняват взаимно за възобновяването на военните действия, при които по последни данни на властите са загинали най-малко 11 души: седем цивилни камбоджанци и четирима тайландски войници.

Тайландско-камбоджанският конфликт

Тайландско-камбоджанският граничен спор, чиито корени датират от десетилетия около оспорвани участъци от общата им граница, включително хилядолетния индуистки храм Преах Вихеар, има дълга история на ескалации. През периода 2008-2011 г. конфликтът доведе до серия от тежки сблъсъци, при които загинаха 28 души, което предизвика спешни заседания на Съвета за сигурност на ООН и загриженост в международната общност.Поредна драматична ескалация на напрежението бе регистрирана през юли 2025 г. На 23 юли Тайланд изтегли посланика си от Пном Пен и заяви намерение да изгони камбоджанския посланик в Банкок, след като втори тайландски войник загуби крайник от противопехотна мина в граничната зона.

В ранните часове на 24 юли избухнаха въоръжени сблъсъци, като Тайланд обвини Камбоджа в нападение с гранатомети срещу военна база, а Камбоджа от своя страна нарече тайландските действия „брутална и незаконна военна агресия“. Последваха въздушни удари от тайландска страна и употреба на тежки оръжия, което доведе до загинали цивилни. Над 100 000 души бяха принудени да се евакуират от граничните райони. В отговор на ескалацията, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за „максимална сдържаност“, а Държавният департамент на САЩ поиска „незабавно прекратяване на нападенията“. На 26 юли, сблъсъците вече бяха отнели живота на 33 души от двете страни, принуждавайки Съвета за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е разговарял с лидерите на Камбоджа и Тайланд, които са се съгласили на незабавни преговори за прекратяване на огъня, като подчерта, че мирът е условие за бъдещи търговски споразумения с Вашингтон. Малайзия бе приета за посредник, а среща между премиерите на двете страни бе планирана за 28 юли в Куала Лумпур, където в крайна сметка бе постигнато споразумение за прекратяване на огъня.Официалното уреждане на конфликта бе затвърдено на 26 октомври 2025 г., когато премиерите на Камбоджа, Хун Манет, и на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня в Куала Лумпур, в присъствието на президента Доналд Тръмп.

Споразумението предвиждаше освобождаването на 18 камбоджански войници, държани в плен, както и изтеглянето на тежко въоръжение от граничния район от двете страни. В знак на признание за посредническата му роля, Камбоджа дори номинира президента Тръмп за Нобелова награда за мир.

През ноември 2025 г. започна и практическото прилагане на договореностите, като двете страни пристъпиха към изтегляне на ракетни системи и друга тежка техника от границата.Въпреки тези постижения, крехкото примирие се срина в края на ноември, когато Тайланд обяви, че прекратява прилагането на споразумението след инцидент, при който негов войник е бил осакатен от мина. Тази нова вълна от напрежение доведе до подновяването на тежките сблъсъци на 7 декември.