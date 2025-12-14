Свят

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

14 декември 2025, 10:48
Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Скандалът

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Б оевете в граничния конфликт между Тайланд и Камбоджа продължават, като и двете страни съобщиха за атаки по фронта в ранните часове на днешния ден, въпреки международните усилия за посредничество, съобщи ДПА.

Междувременно Тайланд обяви комендатски час в югоизточната провинция Трат.

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Дотук се се стигна два дни след като президентът на САЩ и кандидат за званието миротворец Доналд Тръмп каза, че двете страни са се съгласили да спрат да воюват, предаде Ройтерс. 

"Като цяло сраженията продължават без прекъсване", каза на пресконференция говорител на Министерството на отбраната в Банкок, на която обяви въвеждането на комендантския час. Тайланд е отворен за дипломатическо решение, "но първо Камбоджа трябва да прекрати враждебните действия, за да можем да преговаряме", добави той.

Вчера Камбоджа също повтори готовността си за спиране на огъня.

Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд

Дългогодишният пограничен спор между двете съседки в Югоизточна Азия прерасна във военно противопоставяне през май, когато камбоджански войник бе убит при престрелка. Оттогава бойните действия периодично припламват с различен интензитет и станаха причина за прогонването на стотици хиляди хора от домовете им от двете страни на границата.

Вчера тайландските сили съобщиха, че са разрушили мост, който Камбоджа използва, за да превозва тежки оръжия и друга техника към фронта и че е предприела операция за унищожаване на артилерийски позиции в крайбрежната камбоджанска провинция Кох Конг. 

Пномпен обвини Банкок, че напада гражданска инфраструктура. 

Въведеният от Тайланд комендантски час се отнася за пет окръга на провинция Трат, която е съседна на Кох Конг, но няма да важи за островите Кох Чанг и Кох Куд, които са туристически дестинации. Преди това военните предприеха подобна мярка и в източната провинция Са Кaео, която все още е в сила.

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Сраженията между Камбоджа и Тайланд се възобновиха миналия понеделник и оттогава двете страни не спират да се обстрелват с тежка артилерия по протежение на 817-километровата си граница. Боевете са едни от най-ожесточените от петдневния им сблъсък през юли, приключил с намесата на Тръмп и посредничеството на Малайзия.

Президентът на САЩ каза, че в петък е разговарял със службения премиер на Тайланд Анутин Чарнвиракул и камбоджанския министър-председател Хун Манет, и добави, че двамата са се съгласили "да прекратят всички обстрели".

Вчера Анутин се зарече, че сраженията ще продължат, "докато страната и народът ни (на Тайланд) не се почувстват в безопасност".

Говорителят на Белия дом по-късно каза, че Тръмп очаква всички страни да спазват ангажиментите си и че "ако трябва, ще потърси отговорност от всеки, без значение от кого, в името на това боевете да спрат и да се установи траен мир".

Нов кървав конфликт: Тайланд нанесе въздушни удари по Камбоджа

Какво е съотношението на силите между армиите на Тайланд и Камбоджа

Към 2024 г. Камбоджа е имала бюджет за отбрана от 1,3 милиарда долара и 124 300 активни военнослужещи. Въоръжените ѝ сили бяха създадени през 1993 г. от сливането на бившата комунистическа армия на страната и две други армии на съпротивата, посочва Ройтерс.

От тях камбоджанските сухопътни войски са най-големият вид въоръжени сили с около 75 000 войници, подкрепени от над 200 бойни танка и около 480 артилерийски оръдия.

Тайланд, който се ползва със статут на основен съюзник на САЩ извън НАТО, разполага с голяма, добре финансирана армия, с бюджет за отбрана към 2024 г. от 5,73 милиарда долара и над 360 000 активни военнослужещи.

Тайландската армия има общо 245 000 души личен състав, включително около 115 000 наборници, около 400 бойни танка, над 1200 бронирани бойни машини и около 2600 единици артилерия.

Тайландската армия разполага със собствен самолетен парк, състоящ се от самолети, хеликоптери, от които десетки американски "Блек Хок", както и дронове.

Военновъздушните сили на Камбоджа разполагат с 1500 души личен състав и сравнително малък авиационен флот, включващ 10 транспортни самолета и 10 транспортни хеликоптера.

Те не разполагат с изтребители, но имат 16 многофункционални хеликоптера, включително шест съветски Mи-17 и 10 китайски Z-9.

Тайланд разполага с едни от най-добре въоръжените и обучени военновъздушни сили в Югоизточна Азия, с приблизително 46 000 души личен състав, 112 бойни самолета, включително 28 Ф-16 и 11 шведски изтребителя "Грипен", както и десетки хеликоптери.

ВМС на Камбоджа имат около 2800 души личен състав, включително 1500 морски пехотинци, с 13 патрулни и крайбрежни бойни кораба и един амфибиен десантен кораб.

Тайландският военноморски флот е много по-голям, с близо 70 000 души личен състав, включващ военноморска авиация, морска пехота, брегова отбрана и наборници.

Тайланд разполага с един самолетоносач, седем фрегати и 68 патрулни и крайбрежни бойни кораба. Тайландският флот разполага също с няколко амфибийни и десантни кораба, способни да превозват стотици войници всеки, и 14 по-малки десантни кораба.

Военноморската авиация на Тайланд разполага със собствен летателен парк, включително самолети, хеликоптери и дронове, наред с морската пехота с 23 000 души личен състав.

Източник: БТА - Алексей Маргоевски, Владимир Сахатчиев, Петър Къдрев    
14 декември: Покоряването на Антарктида
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 4 часа
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 3 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 3 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 3 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 4 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Свят Преди 12 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен" от случилото се

Свят Преди 13 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

България Преди 13 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

Свят Преди 14 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

Любопитно Преди 14 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

Любопитно Преди 14 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

Свят Преди 15 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

Свят Преди 15 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Свят Преди 15 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

България Преди 15 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

