България

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай

7 февруари 2026, 14:33
Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано
Източник: БТА

П резидентът на България Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.

Източник: БТА

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове.

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Щайнмайер пожела успех на българските спортисти и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната.

Вижте в нашата галерия: Откриване на XXV Зимни олимпийски игри в Италия

Откриване на XXV Зимни олимпийски игри в Италия
23 снимки
Зимни олимпийски игри българите
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Източник: БТА, Димитър Вельов    
Илияна Йотова Олимпийско село Българска делегация Весела Лечева Александра Фейгин Франк-Валтер Щайнмайер Среща на президенти Български олимпийски комитет Български спортисти Олимпийски игри
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Скандалът

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев

След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
5 грешки при отглеждането на малко куче

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 20 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 18 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 20 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни</p>

Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Свят Преди 2 часа

САЩ и Ислямската република очакват новия тур разговори да се състои скоро

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Свят Преди 3 часа

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

България Преди 3 часа

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

България Преди 4 часа

Телата на трите жертви в „Петрохан“ вероятно са открити 12-18 часа след смъртта

<p>С 5 месеца закъснение: Китайска телевизия пусна интервю с &quot;президента&quot;&nbsp;Илияна Йотова</p>

Китайска телевизия пусна интервю с Илияна Йотова: България може да е добър мост към Европа

България Преди 5 часа

Президентът впечатлена от чистотата на Пекин, модерната архитектура и уникалното съчетание на древно наследство с иновации.

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Свят Преди 5 часа

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести

<p>Човекът-паяк обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев</p>

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

България Преди 5 часа

Според публикация на Човека-паяк Иван Кристоф средствата са осигурени от международен донор чрез Special Operation Services T

<p>Военни самолети на НАТО блокираха въздушното пространство над Полша</p>

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Свят Преди 6 часа

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 6 часа

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

<p>Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни</p>

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Свят Преди 6 часа

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Свят Преди 7 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 7 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

<p>Международна &quot;перачница за пари&quot; рухна в Европа</p>

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Свят Преди 7 часа

Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са 13 души, а за част от тях тече процедура по екстрадиция

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 8 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 8 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Кейли Куоко от "Теория за големия взрив" за депресията по време на развода: Мислех, че ще умра

Edna.bg

Не е само хубаво лице: тайните страни от живота на Ащън Къчър

Edna.bg

Фатих Карагюмрюк на Александър Гицов с важна победа в Суперлигата

Gong.bg

Изстрел на Чочев срещна гредата на Локо Сф

Gong.bg

БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка

Nova.bg

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица

Nova.bg