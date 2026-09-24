Свят

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Федералният съд постанови, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило конституционните права на медиите

24 септември 2026, 10:05
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  • Федерален съдия Тимъти Кели нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа до Белия дом на журналистите от CNN, MS NOW и Politico.
  • Кели прецени, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило правото на надлежен правен процес, тъй като медиите не са получили предварително уведомление и възможност да бъдат изслушани.
  • Трите медии заведоха дело, позовавайки се и на Първата поправка, след като Тръмп обоснова забраната с твърдения за „фалшиви новини“; администрацията от своя страна защитаваше мярката и с аргументи, свързани с националната сигурност.

Администрацията на Доналд Тръмп трябва незабавно да възстанови достъпа до Белия дом на Си Ен Ен, MS NOW и „Политико“.

Това постанови американски федерален съдия, след като журналисти от трите медии бяха отстранени от комплекса, предаде АФП. 

Тръмп забрани на медиите достъп до Белия дом като наказание за разпространяването на това, което той определи като „фалшиви новини“, „измислици и лъжи“.

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Си Ен Ен, MS NOW и „Политико“ заведоха съвместно дело с искане за временна ограничителна заповед срещу забраната с аргумента, че тя нарушава Първата поправка на Конституцията на САЩ, която защитава свободата на печата.

Съдия Тимъти Кели постанови, че отнемането на журналистическите пропуски „вероятно е нарушило конституционните им права на надлежен правен процес“.

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

„Общото правило е, че лицата трябва да получат уведомление и възможност да бъдат изслушани, преди правителството да ги лиши от интерес, защитен от Конституцията“, написа Кели.

Милиардерът и бивша звезда от риалити телевизията отдавна атакува медии, които отразяват критично неговите предизборни кампании и администрации, като многократно е определял пресата като „враг на народа“.

Забраната идва в момент, когато рейтингът му на одобрение е на рекордно ниски нива, неговата Републиканска партия е изправена пред риск да загуби контрола над Конгреса на междинните избори през ноември, а войната между САЩ и Иран продължава без изгледи за скорошен край.

Източник: БГНЕС    
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