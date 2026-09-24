Свят

Зеленски: Русия я очаква болезнена зима, ако енергийното примирие се провали

Украинският президент призова за деескалация и заяви, че Киев е готов за примирие в Черно море

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 08:21
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У краинският президент Володимир Зеленски предупреди Москва, че Украйна ще отвърне на руските удари и ще направи предстоящата зима болезнена и за Русия, ако не бъде постигнато примирие по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура преди настъпването на студеното време. Зеленски отправи посланието си по време на общополитическия дебат в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Зеленски обяви, че Украйна е готова за примирие в Черно море

„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия“, заяви Зеленски от трибуната на ООН.

По думите му са необходими конкретни стъпки за деескалация преди зимата.

„Точно затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация на военните действия преди зимата“, каза украинският президент. Той призова за по-активна дипломация и посочи, че китайският президент Си Дзинпин би могъл да окаже влияние върху руския президент Владимир Путин.

  • Киев иска ограничено примирие

Украйна и нейните партньори се опитват да постигнат ограничени договорености за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, както и за корабоплаването в Черно море преди зимата.

Киев се опасява от нови руски атаки срещу електропреносната и топлофикационната мрежа. В същото време Русия не е показала признаци за промяна на позицията си по отношение на по-широко прекратяване на бойните действия.

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. След срещата Рубио заяви, че и Украйна, и Русия са изразили интерес към ограничено примирие, което да обхваща енергетиката и зърнените доставки.

По-късно обаче руското външно министерство заяви, че Москва остава ангажирана с постигането на целите на т.нар. от нея „специална военна операция“. Лавров също даде да се разбере, че Русия не подкрепя временно прекратяване на бойните действия, според информацията на Reuters.

Зеленски поиска гаранции от партньорите за спиране на руските удари по Украйна

  • Зеленски: Готови сме за безопасно корабоплаване

Зеленски заяви, че Украйна е готова да гарантира безопасното корабоплаване и продоволствената сигурност в Черно море, ако Русия предприеме реални стъпки към деескалация.

„Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде“, каза той.

Черноморският регион е важен за износа на зърно, като държави в Азия, Близкия изток и Африка разчитат на доставките от него.

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

  • Зеленски насочи критики към Путин

В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави акцент и върху ролята на Владимир Путин във войната.

Украинският президент многократно нарече руския държавен глава „пациент нула“ и „човека, от когото идеята за война продължава да се разпространява“.

„Ето защо „пациент нула“ трябва да бъде спрян. Трябва да му се отнеме възможността да действа - както и възможността да разпространява това зло по-нататък“, заяви Зеленски.

Украинският президент призова световните лидери да продължат да ограничават финансовите приходи на Русия и възможностите ѝ да финансира военните действия.

„Руските финансови приходи трябва да останат мишена и занапред“, каза Зеленски, цитиран от Associated Press.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Иво Тасев    
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