Свят

Тръмп разстла червения килим за Си: САЩ и Китай удължиха търговското примирие

Китайският лидер призова двете сили да бъдат „партньори, а не съперници“, а на масата са търговията, изкуственият интелект, Иран и Тайван

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 07:13
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К итайският президент Си Дзинпин пристигна в САЩ в сряда, 23 септември, за тридневно държавно посещение. Той беше посрещнат лично от американския президент Доналд Тръмп на пистата на военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон - рядък дипломатически жест, който даде началото на натоварена с церемонии визита на фона на напрежението между двете световни сили.

Си пристигна със съпругата си Пън Лиюен. Тръмп и първата дама Мелания Тръмп ги посрещнаха на летището, а военен оркестър изпълни националните химни на двете държави.

Посещението е първата визита на Си във Вашингтон от повече от десетилетие и второто от четири планирани срещи между двамата лидери през 2026 г.

Си Дзинпин пристигна в САЩ, Тръмп го посрещна лично на летището
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Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ
Си Дзинпин пристигна в САЩ
  • Си: Китай и САЩ трябва да бъдат партньори

След пристигането си китайският лидер призова за сътрудничество между Вашингтон и Пекин.

„Нашите две страни трябва да бъдат партньори, а не съперници“, заяви Си в изявление, разпространено от китайската агенция „Синхуа“.

Той посочи, че интересите на китайския и американския народ са тясно свързани и заяви, че целите, заложени в лозунгите за „великото възраждане на Китай“ и „Да направим Америка отново велика“, могат да вървят ръка за ръка.

Си също така заяви, че очаква да се срещне с хора от различни сфери на живота в САЩ и да допринесе за задълбочаване на контактите между двата народа.

  • Търговското примирие е удължено

Още преди срещата на двамата президенти беше постигнат конкретен резултат по търговските отношения.

Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че САЩ и Китай са се договорили да удължат с два месеца действащото търговско примирие. То трябваше да изтече на 10 ноември, но срокът вече е до 10 януари 2027 г.

Примирието е свързано с договорености, които временно ограничават нови търговски мерки и допълнително повишаване на митата между двете най-големи икономики в света.

Решението идва след интензивни разговори между американски и китайски представители и дава допълнително време за преговори по по-широко търговско споразумение.

  • Изкуственият интелект също е сред основните теми

Освен търговията, сред водещите теми на срещата е изкуственият интелект.

САЩ и Китай се конкурират за технологично лидерство в областта, като едновременно с това нарастват дискусиите за рисковете, свързани с развитието на все по-мощни системи за изкуствен интелект.

По време на предварителните разговори между американския финансов министър Скот Бесънт и китайския вицепремиер Хъ Лифън е обсъждан и възможен канал за комуникация относно рисковете, свързани с изкуствения интелект.

На държавния банкет в Белия дом се очаква да присъстват редица ръководители на американски технологични компании. Сред поканените са главни изпълнителни директори и други водещи фигури от технологичния сектор.

  • Иран и Тайван

В дневния ред на разговорите ще бъдат и международни въпроси, сред които ситуацията около Иран и отношенията с Тайван.

Тръмп потвърди, че Иран ще бъде сред темите на разговорите. Вашингтон следи и отношенията между Пекин и Техеран на фона на продължаващия конфликт в региона.

Тайван е друг от най-чувствителните въпроси в отношенията между двете държави. Пекин разглежда острова като част от своята територия и се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. Очаква се Си да постави въпроса за американската военна подкрепа за острова по време на разговорите с Тръмп.

  • Какво предстои по време на визитата

Основната среща между Тръмп и Си е насрочена за 24 септември в Белия дом. Програмата включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата президенти и държавен банкет.

Визитата приключва на 25 септември. Предвидени са допълнителни срещи и посещения, преди китайският президент да отпътува от САЩ.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP, БГНЕС, БТА/Иво Тасев    
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