Тръмп разстла червения килим за Си: САЩ и Китай удължиха търговското примирие

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К итайският президент Си Дзинпин пристигна в САЩ в сряда, 23 септември, за тридневно държавно посещение. Той беше посрещнат лично от американския президент Доналд Тръмп на пистата на военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон - рядък дипломатически жест, който даде началото на натоварена с церемонии визита на фона на напрежението между двете световни сили.

President Trump welcomed Chinese President Xi Jinping to Washington in an unusual ceremony at the airport that demonstrated how much the U.S. leader is seeking to put on a show for his counterpart. https://t.co/r3nYeyVzni — The Washington Post (@washingtonpost) September 24, 2026

Си пристигна със съпругата си Пън Лиюен. Тръмп и първата дама Мелания Тръмп ги посрещнаха на летището, а военен оркестър изпълни националните химни на двете държави.

Посещението е първата визита на Си във Вашингтон от повече от десетилетие и второто от четири планирани срещи между двамата лидери през 2026 г.

Си: Китай и САЩ трябва да бъдат партньори

След пристигането си китайският лидер призова за сътрудничество между Вашингтон и Пекин.

„Нашите две страни трябва да бъдат партньори, а не съперници“, заяви Си в изявление, разпространено от китайската агенция „Синхуа“.

Той посочи, че интересите на китайския и американския народ са тясно свързани и заяви, че целите, заложени в лозунгите за „великото възраждане на Китай“ и „Да направим Америка отново велика“, могат да вървят ръка за ръка.

Си също така заяви, че очаква да се срещне с хора от различни сфери на живота в САЩ и да допринесе за задълбочаване на контактите между двата народа.

Търговското примирие е удължено

Още преди срещата на двамата президенти беше постигнат конкретен резултат по търговските отношения.

Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че САЩ и Китай са се договорили да удължат с два месеца действащото търговско примирие. То трябваше да изтече на 10 ноември, но срокът вече е до 10 януари 2027 г.

Примирието е свързано с договорености, които временно ограничават нови търговски мерки и допълнително повишаване на митата между двете най-големи икономики в света.

Решението идва след интензивни разговори между американски и китайски представители и дава допълнително време за преговори по по-широко търговско споразумение.

Donald Trump welcomed President Xi Jinping and his wife at Joint Base Andrews as the Chinese leader landed for a state visit.



Trump shook hands with the couple, becoming the first US president in around six decades to receive a foreign counterpart at that airport.… pic.twitter.com/WPGgKwczFn — Bloomberg (@business) September 23, 2026

Изкуственият интелект също е сред основните теми

Освен търговията, сред водещите теми на срещата е изкуственият интелект.

САЩ и Китай се конкурират за технологично лидерство в областта, като едновременно с това нарастват дискусиите за рисковете, свързани с развитието на все по-мощни системи за изкуствен интелект.

По време на предварителните разговори между американския финансов министър Скот Бесънт и китайския вицепремиер Хъ Лифън е обсъждан и възможен канал за комуникация относно рисковете, свързани с изкуствения интелект.

На държавния банкет в Белия дом се очаква да присъстват редица ръководители на американски технологични компании. Сред поканените са главни изпълнителни директори и други водещи фигури от технологичния сектор.

Иран и Тайван

В дневния ред на разговорите ще бъдат и международни въпроси, сред които ситуацията около Иран и отношенията с Тайван.

Тръмп потвърди, че Иран ще бъде сред темите на разговорите. Вашингтон следи и отношенията между Пекин и Техеран на фона на продължаващия конфликт в региона.

Тайван е друг от най-чувствителните въпроси в отношенията между двете държави. Пекин разглежда острова като част от своята територия и се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. Очаква се Си да постави въпроса за американската военна подкрепа за острова по време на разговорите с Тръмп.

Какво предстои по време на визитата

Основната среща между Тръмп и Си е насрочена за 24 септември в Белия дом. Програмата включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата президенти и държавен банкет.

Визитата приключва на 25 септември. Предвидени са допълнителни срещи и посещения, преди китайският президент да отпътува от САЩ.