Технологии

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Една от основните критики на умните очила за виртуална реалност беше техният обем и тегло, като с новите Meta VR Glasses, компанията е решила този проблем и казва, че устройството ще може да се използва и за преносимо работно място

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 септември 2026, 10:19
Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама
Източник: Meta

В иртуалната реалност винаги е имала проблем с хардуера. Технологията позволява създаването на убедителни дигитални светове, огромни виртуални екрани и потапящи развлечения, но самите устройства са обемисти и тежки шлемове. Сега Meta иска да промени това с продукт, който много повече прилича на обикновени очила. 

На събитието Meta Connect 2026 Марк Зукърбърг официално представи очилата Meta VR, които целят да преодолее разликата между тежките шлемове за виртуална реалност и ежедневните модни аксесоари. С тегло от около 100 грама, което е приблизително пет пъти по-малко от това на Meta Quest 3, устройството обещава да превърне потреблението на лично медийно съдържание, дистанционната работа и излъчването на спортни събития в запомнящо се изживяване.

Източник: Meta

Meta ги описва като комбинация от лично кино, място на трибуните за спортно събитие на живо, гейминг конзола и преносимо работно място, като са проектирани да се носят продължително време, а не просто да бъдат устройство, което слагате за кратка сесия във виртуалната реалност (VR). Тайната се крие във факта, че хардуерът е разделен на две части. Самите очила съдържат дисплеите и сензорите, докато отделен модул с размерите на джобен външен диск поема изчисленията, захранването и съхранението на данни. Двете части са свързани чрез оптичен кабел.

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Устройството използва процесор Qualcomm Snapdragon Reality Elite, а батерията осигурява до три часа непрекъснато възпроизвеждане с висока разделителна способност и поддържа 45-ватово бързо зареждане. Оптичната система включва 5K Infinite Display, базиран на micro-OLED панели и специално разработени „pancake“ лещи. С плътност от 37 пиксела на градус, дисплеят осигурява отлична четливост на текста, наситени цветове и дълбок контраст. Освен това, тези VR очила на Meta са първото в света устройство от този тип със сертификат IMAX Enhanced и поддържат Dolby Vision и пространствен звук Dolby Atmos, интегриран директно в рамките.

Развлеченията несъмнено са една от основните причини, поради които Meta очаква хората да използват устройството. Очилата са първото VR устройство, получило сертификат IMAX Enhanced, а Disney+ ще предлага избрани филми в 3D формат на пазарите, където услугата се поддържа. Meta си сътрудничи и с платформи като Prime Video, YouTube, ESPN, Crunchyroll и други, като се очаква до момента на пазарния старт в световен мащаб да бъдат налични хиляди заглавия.

Източник: Meta

Спортът може да се окаже още по-интересна сфера на приложение. От Meta посочват, че тяхната услуга за потапящо спортно изживяване (Immersive Sports) може да осигури стрийминг с 8K резолюция и 180-градусов изглед, като на практика поставя зрителя на виртуално място на първия ред на стадиона. При пускането на очилата на пазара Meta планира да предложи над 100 спортни събития на живо с ефект на пълно потапяне, благодарение на партньорства с организации като MLB, NBC Sports, TNT Sports и UFC. 

Очилата не са предназначени единствено за забавление. Meta цели те да се превърнат и в преносим компютър. Потребителите могат да създават няколко големи виртуални дисплея, да се свързват с компютър (с Windows или Mac) и дори да превърнат бюрото или масата си във виртуална клавиатура и тъчпад. Функцията за пълноцветно предаване на реалната среда (passthrough) позволява на потребителите да виждат заобикалящата ги обстановка, докато работят.

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Meta интегрира и изкуствен интелект директно в начина на работа с устройството. Потребителите могат да взаимодействат с AI асистента чрез глас, движения на очите и естествени жестове с ръце, което елиминира нуждата от традиционни контролери за много от задачите. Очаква се при пускането на пазара над 75 игри да поддържат управление чрез жестове, а услугата Xbox Cloud Gaming ще осигури достъп до още стотици заглавия.

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Може би най-футуристичната функция е провеждането на разговори с холограми. От Meta твърдят, че очилата ще могат да показват фотореалистични дигитални копия на хората, включително техните мимики и реакции, по време на разговори, осъществявани чрез услуги като WhatsApp и Zoom. За потребителите, които носят очилата, пространственото аудио позиционира гласа на говорещия точно там, където се появява холограмата му в стаята. 

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Има обаче едно съществено ограничение: очилата ще се появят на пазара едва през пролетта на 2027 г., а Meta обяви начална цена от 1299,99 долара. Въпреки това подходът на Meta бележи значителна промяна в посоката на развитие. Вместо да очаква от потребителите да приемат обемист компютър, закрепен за лицето им, компанията се стреми да придаде на виртуалната реалност такъв вид и усещане, че тя да може да се превърне в част от ежедневието. Това е поредният опит за популяризиране на VR сред масовия потребител и засега изглежда и като най-смелият.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Meta умни очила виртуална реалност добавена реалност изкуствен интелект хардуер софтуер технологии
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