София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

Мъжът, изхвърлил баща си от колата в движение, бил наркозависим

ВиК - Варна иска мораториум върху строежите в района на свлачището в „Аспарухово“

МВР разследва половин година полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс

Костадин Костадинов и Петър Волгин: „Възраждане“ иска референдуми за НАТО и ЕС

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Топлинен купол“ над Европа: Какво време ни очаква до края на септември и през октомври

О т 28 септември до 2 октомври в Института GATE в София ще се проведе Международен научно-технологичен форум, посветен на градовете на бъдещето.

В рамките на няколко дни учени, изследователи, технологични експерти, представители на бизнеса и публичния сектор ще обсъждат как изкуственият интелект, големите данни и дигиталните технологии могат да помогнат за създаването на по-интелигентни, устойчиви и безопасни градове.

Сред основните теми ще бъдат климатичните промени, устойчивото развитие и адаптацията на градската среда.

„Това е едно от най-големите събития по рода си, защото обединява три други събития в рамките на една конференция“, заяви в „Здравей, България“ д-р Лидия Витанова, изследовател в Института GATE.

От Япония към България

По думите ѝ миналогодишното издание на конференцията се е провело в Токийския университет в Кашива, Япония. Тази година домакинството е поето от България.

„Имахме честта да присъстваме и да поемем, както се казва, щафетата от Япония към България“, допълни д-р Витанова.

Сред акцентите на форума ще бъдат изкуственият интелект, дигиталните двойници и климатът. Ще бъдат представени и разработки, свързани конкретно с градската среда в София.

„Част от темите, които ще бъдат представени за първи път в София и България, ще бъдат свързани с микроклимата в столицата и с топлинния стрес в града“, обясни д-р Витанова.

Дигитален двойник на София

В Института GATE вече се работи по дигитален двойник на София, който може да се използва за анализ на климатични явления в градската среда.

Един от фокусите е ефектът на градския топлинен остров и свързаният с него топлинен стрес.

„Разработили сме първи дигитален двойник, който е свързан с топлинния остров и топлинния стрес. Ще имаме на „ГЕО София 2026“ демо, което ще бъде представено от нашите колеги“, каза още д-р Витанова.

Посетителите ще могат да видят София в 3D среда и да разгледат различни данни, свързани с градския топлинен остров и бъдещия климат на столицата.

Организаторите очакват форумът да привлече представители на институции, научни и други организации, както и жители на София. Целта е чрез представените технологии да се покаже как градовете могат да се адаптират към климатичните промени и как данните и дигиталните инструменти могат да подпомогнат този процес.