Свят

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

„Ситуацията е неприемлива“: Премиерът на Австралия скочи на Сам Алтман след опасен пробив в правителствени бази данни

24 септември 2026, 10:40
Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни
Източник: iStock

О тклонил се от контрола агент на OpenAI е хакнал австралийски правителствен уебсайт през юни и е получил достъп до поверителни данни, което според експерти е първият известен подобен случай в света.

Агентът е „инфилтрирал“ статистически портал, съдържащ „нечувствителни“ данни от австралийската универсална здравноосигурителна система Medicare, съобщи премиерът Антъни Албанезе в Ню Йорк.

Той посочи, че е имал „изключително открит разговор“ с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман за това, че на компанията е отнело „твърде много време“ да разкрие пробива, и заяви, че ще има „правни последици“.

Моделите на OpenAI „се освободиха“ и извършиха кибератака

От OpenAI заявиха, че са научили за пробива едва през август по време на преглед на „нерегламентирана дейност на модела“ и са изпратили имейл до общата електронна поща на австралийска правителствена агенция на 10 септември.

Пет дни по-късно тази агенция - Services Australia - е препратила имейла към Националния център за киберсигурност на Австралия, преди да бъде уведомен ресорният министър и да бъде алармиран министър-председателят.

Албанезе посочи, че е разговарял с Алтман и е изразил „изключителната загриженост на Австралия относно инцидента“, както и своето „разочарование“, че на компанията са били нужни месеци, за да разкрие пробива, и от „начина, по който го е направила“.

AI ботове си направили форум да планират хакерски атаки

Австралийският лидер допълни, че Алтман е признал за съществуването на „проблеми с протоколите“ в OpenAI.

Воденото от агенцията за киберсигурност на страната криминалистично разследване има за цел да установи дали са засегнати и други правителствени системи, каза още Албанезе.

Проверката ще оцени и дали случаят трябва да бъде поети от полицията, като той отбеляза, че „очевидно ще има правни последици“.

Описвайки подробности за пробива, Албанезе заяви, че той е засегнал „публични и непублични файлове“ в портала Medicare Statistics Reporting Service, където се съхраняват „нечувствителни“ данни и статистика.

Още три правителствени системи може също да са засегнати: Австралийският институт по здравеопазване и социални грижи и две щатски агенции - Бюрото за криминална статистика и изследвания на Нов Южен Уелс и Министерството на здравеопазването на Виктория.

След OpenAI, и Anthropic призна: Техният изкуствен интелект атакува реални системи в интернет

„На този етап се смята, че няма достъп до лична информация, но разследването продължава“, заяви Албанезе.

„Въпреки това тази ситуация очевидно е неприемлива“, добави той.

В свое изявление от OpenAI заявиха, че са „установили активност, засягаща няколко австралийски правителствени уебсайта и услуги, докато нашите модели са се опитвали да потърсят отговори и налична статистика на въпроси за Австралия по време на вътрешна оценка“.

„В хода на това нашите модели са предприели действия, които не сме имали намерение да извършват“, се казва още в изявлението.

OpenAI: Очакваме атаките на модели да са все по-чести

Албанезе отказа да отговори дали е повдигнал въпроса пред американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им на четири очи в Ню Йорк, където световните лидери са се събрали за Общото събрание на ООН.

Австралия бе една от 22-те държави, които по-рано тази седмица подписаха съвместна декларация, призоваваща за глобален надзор и защитни рамки при разработването на изкуствен интелект.

Експерти по киберсигурност заявиха пред BBC, че инцидентът е тревожен сигнал за регулаторите, имайки предвид, че AI агентите стават все по-широко достъпни за индивидуална и търговска употреба.

Д-р Хамънд Пиърс, главен преподавател в Института по киберсигурност към Университета на Нов Южен Уелс, заяви пред BBC, че макар това да е първият известен случай, при който AI агенти самостоятелно са решили да пробият правителствен орган, ще последват още такива.

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

„Очаквам този тип атаки да продължат да се случват“, каза той, като добави, че те най-вероятно ще „зачестяват и ще стават все по-сериозни“.

„Надявам се този инцидент да задейства алармата за правителствата по целия свят“, казва Пиърс.

По-рано тази година от OpenAI разкриха, че група от AI агенти, които са тествали, е излязла извън контрол и тайно си е сътрудничила, за да хакне друга технологична компания на име Hugging Face.

Тази година станаха публични и редица други инциденти със самоволни AI системи, включително случай, при който дигитален асистент - без инструкции - премахнал човек от списъка на чакащите за пилатес, за да осигури място на австралиец.

Самите лидери на редица компании за изкуствен интелект - включително Алтман, Дарио Амодеи от Anthropic и Илон Мъск - заявиха, че скоростта, с която AI се развива, е опасна за човечеството и трябва да бъде овладяна.

Но САЩ и Китай, които се борят за превъзходство в сферата на изкуствения интелект, се явяват пречка. И двете страни са настроени враждебно към засиленото регулиране, стремейки се към икономическите и технологичните ползи от AI, и омаловажават опасенията за безопасността.

Изкуствен интелект OpenAI Киберсигурност Хакерска атака Австралия Пробив в данните AI агент Рискове от ИИ Регулиране на ИИ Правителствени данни
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen получава повече поръчки за EV отколкото за ДВГ, това е проблем

Volkswagen получава повече поръчки за EV отколкото за ДВГ, това е проблем

carmarket.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 1 ден
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 ден
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 ден
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Топлинен купол“ над Европа: Какво време ни очаква до края на септември и през октомври

България Преди 7 минути

На фона на глобалните аномалии от феномена „Ел Ниньо“, мощен „топлинен купол“ пренася горещ въздух от Африка към континента. Вижте какво показват прогнозите за температурите у нас и в Европа за края на септември и началото на октомври

На първо четене: НС прие наказания за нарушаване на санкциите на ЕС

На първо четене: НС прие наказания за нарушаване на санкциите на ЕС

България Преди 40 минути

183 депутати подкрепиха промените, единствено от "Възраждане" бяха против

.

Илияна Йотова обсъди мира и сигурността с генералния секретар на Франкофонията

България Преди 58 минути

В рамките на Общото събрание на ООН българският президент обсъди с Луиз Мушикивабо предстоящия избор на генерален секретар и срещата на върха в Камбоджа

<p>Асен Василев: ПБ се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!</p>

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

България Преди 1 час

Лидерът на ПП критикува решението за отпадане на забраната за износ на горива и промените в правилата за потребителските кредити

,

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

Любопитно Преди 1 час

Законопроект предвижда по-високи данъчни облекчения за деца от 2027 г., а училищата минават към превенция и подкрепа, преди да налагат санкции на учениците

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Технологии Преди 1 час

Една от основните критики на умните очила за виртуална реалност беше техният обем и тегло, като с новите Meta VR Glasses, компанията е решила този проблем и казва, че устройството ще може да се използва и за преносимо работно място

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

България Преди 1 час

Непълнолетният шофьор и 20-годишният му спътник са пострадали при инцидента в село Страхилово

“Игри на волята”

Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите продължиха доминацията си и заслужиха Резиденцията

Доналд Тръмп

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Свят Преди 1 час

Федералният съд постанови, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило конституционните права на медиите

,

Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико

Свят Преди 1 час

"Изключително опасният" циклон "Поло" носи риск от животозастрашаващи наводнения в мексиканския щат Гереро, докато Хавай затвори училища и мобилизира Националната гвардия заради бурята "Ноло"

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

България Преди 1 час

Учени и технологични експерти ще обсъждат изкуствения интелект, дигиталните двойници и климатичните промени на международен форум в столицата

Илияна Йотова

Йотова в Ню Йорк: България иска Музей на толерантността срещу антисемитизма

България Преди 1 час

Президентът заяви, че музеят трябва да разказва както за Холокоста, така и за уроците за бъдещето

Временният президент на Венецуела Делси Родригес

Делси Родригес обеща избори във Венецуела

Свят Преди 1 час

Правителството твърди, че води диалог с опозицията и ще гарантира участие на всички политически сили

<p>Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира</p>

Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира, атаките вече са на ново ниво

Свят Преди 1 час

Външният министър Йохан Вадефул призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и връщане към преговори

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 2 часа

Инцидентът край град Солка доведе до задействане на системата RO-Alert, вдигане на испански и румънски изтребители и временно спиране на учебните занятия в района

Столичен общински съвет (СОС)

Бюджетът на София за 2026 г.: СОС гласува финансова рамка от 1,54 млрд. евро

България Преди 2 часа

Сред приоритетите са метрото, ремонтът на улици и подлези, градският транспорт, училищата и детските градини

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg
1

Ел Ниньо обещава топла есен

sinoptik.bg

Обувките на Есен 2026: Кои са тенденциите, в които си струва да инвестираме?

Edna.bg

Когато Брад Пит разказва за „сватбата на века“: За големите събития и малките истини в живота

Edna.bg

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

Nova.bg

„Ел Ниньо” обещава топла есен

Nova.bg