Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини част от медиите, че представляват „заплаха за националната сигурност“, три дни след като забрани достъпа до Белия дом на три от тях.

В публикация в социалната си мрежа Трут сошъл той заяви, че води борба срещу „фалшивите новини, нещо, което се е разпространило като рак в нашите скъпи Съединени американски щати“.

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

„Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно незабавно!“, посочи Тръмп, като отрече това да е „атака срещу свободната преса“.

Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и „Политико“ съобщиха по-рано в съвместно изявление, че планират да заведат дело срещу президента на САЩ заради решението му да забрани достъпа им до Белия дом, предаде ДПА.

Според тях, ако решението на президента не бъде оспорено, то би „застрашило свободата на медиите и правото на обществото на независима журналистика, свободна от правителствена намеса“.

Съд даде право на Тръмп да държи АП извън Белия дом

Правителството е било уведомено, че искът ще бъде внесен в съда днес. Целта е „да се защити принципът, че правителството не определя какво да отразява или публикува пресата“.

В петък Тръмп обяви, че трите медийни организации са лишени от достъп до Белия дом с незабавен ефект, като ги обвини в разпространяване на фалшиви новини.

Критиците определят мярката като опит за сплашване и като атака срещу свободата на медиите. Какво точно е провокирало решението на Тръмп, остава неясно.

В събота на журналисти и от трите медии е било попречено да влязат на територията на Белия дом..