Илияна Йотова обсъди мира и сигурността с генералния секретар на Франкофонията

В рамките на участието си в Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо, съобщи NOVA.

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург

На срещата беше обсъден предстоящият избор на генерален секретар, както и планираната среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа. Йотова и Мушикивабо бяха категорични, че повече от всякога са актуални посланията на Франкофонията – мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност.