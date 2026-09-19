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Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?

Това съобщи американският президент Доналд Тръмп

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 10:53
Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?
Източник: GettyImages

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му Доналд Тръмп-младши ще върне парите на руския олигарх Умар Кремльов, който е финансирал част от тържествата около сватбата му на Бахамите през май, предаде Reuters.

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Тръмп каза пред журналисти, че е попитал сина си за информацията, след като тя беше публикувана. По думите му Тръмп-младши му е отговорил: „Не, връщам му парите, татко“.

„Това беше съвсем скоро. Така че аз чух, че му ги връща“, допълни американският президент.

Тръмп посочи, че първоначално не е знаел кой е Кремльов.

Кой е Умар Кремльов - руският олигарх зад сватбата на Тръмп-младши

  • Какво е известно за плащанията

Разследване на американския сайт ProPublica установи, че Кремльов е покрил разходи за стотици хиляди долари около тридневното сватбено тържество на Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън на Бахамите.

Според публикацията Кремльов е платил за наемането на частен остров, на който са се провели част от празненствата, както и за други разходи, включително фойерверки. Самият остров е струвал около 100 000 долара на нощ, а фойерверките са били на стойност около 70 000 долара.

По-късно Тръмп-младши и съпругата му потвърдиха участието на Кремльов във финансирането, но го определиха като „изключително щедър сватбен подарък от приятел“. Те направиха разграничение между самата сватбена церемония и последвалите тържества.

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  • Започна разследване в Конгреса

Случаят предизвика проверка от страна на демократи в Конгреса на САЩ. Те започнаха разследване на отношенията между Тръмп-младши и Кремльов и на финансовата страна на тържествата.

Умар Кремльов е президент на Международната боксова асоциация (IBA). ProPublica го описва като близък до руския президент Владимир Путин. Според разследването Кремльов и Тръмп-младши са се запознали сравнително наскоро, а представители на Тръмп-младши определят отношенията им като приятелски.

Самият Доналд Тръмп заяви, че не познава Кремльов и не е присъствал на сватбата на сина си.

Случаят привлече внимание заради връзките на Кремльов с Русия и близостта му до руски държавни структури. Самият Кремльов и представители на IBA са заявявали, че отношенията му с Тръмп-младши са лични и приятелски.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Иво Тасев    
Доналд Тръмп-младши Умар Кремльов Сватба Финансиране Руски олигарх Разследване Конгрес на САЩ Доналд Тръмп Връзки с Русия Международна боксова асоциация
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