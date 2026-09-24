Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Д рон се разби сутринта на 24 септември край град Солка в румънския окръг Сучава, след като е навлязъл във въздушното пространство на страната. Няма пострадали или материални щети, съобщи „Диджи 24“.

Дрон навлезе в Румъния и се разби край Тулча

Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Радарите на румънското Министерство на националната отбрана засякоха група въздушни цели над територията на Украйна, близо до границата с Румъния. В 04:41 часа беше изпратено предупреждение RO-Alert, а два испански изтребителя F-18 излетяха от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията. Не беше отчетено навлизане в румънското въздушно пространство и тревогата беше отменена в 05:44 часа.

По-късно румънската система за радарно наблюдение засече въздушна цел над Украйна, близо до границата в северната част на окръг Ботошани. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетяха от авиобаза Борча, за да следят ситуацията.

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По данни на Министерството на националната отбрана въздушната цел е навлязла в румънското въздушно пространство през северната част на Ботошани. В 06:26 часа беше изпратено предупреждение RO-Alert за окръзите Ботошани и Сучава.

Впоследствие Министерството на отбраната съобщи, че въздушната цел е останала около четири минути във въздушното пространство на Румъния, след което е паднала край Солка в окръг Сучава.

Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигнаха на място, обезопасиха периметъра и установиха, че става дума за малък дрон. На мястото не е имало пожар. В 07:21 часа от авиобаза Бакъу излетя хеликоптер IAR-330 SOCAT, който да наблюдава ситуацията в района.

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Заради предупреждението учебните занятия в четири населени места в района бяха преустановени до 10:00 часа. Решението е взето след препоръките на Министерството на образованието към училищните инспекторати за преустановяване на занятията при предупреждение за дрон.

Това е третото предупреждение RO-Alert, свързано с дронове, получено в северните окръзи на Молдова през последните две седмици.