Делото за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд

С офийският градски съд ще разгледа днес, 24 септември, делото за убийството на Пейо Пеев. Заседанието е насрочено за 10:00 часа пред 16-и състав на съда и ще се проведе в сградата на СГС на ул. „Черковна“ № 90. Това показва графикът на делата с медиен интерес, публикуван от съда.

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Подсъдими по делото са Красимира Трифонова и Габриела Петрова. Те са обвинени за убийството на Пейо Пеев, чието тяло беше открито в автомобила му по пътя към хижа „Алеко“ на Витоша през януари 2024 г. Пеев и Петрова имат общо дете.

Какво се знае по случая

След смъртта на Пейо Пеев двете жени бяха задържани, а разследването продължи с редица експертизи. Сред тях са ДНК изследвания, както и експертизи, свързани с автомобила и предмети, открити в него.

Причината за смъртта на Пеев е установена като удушаване. Автомобилът му е бил открит опожарен в гориста местност в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

На предходни заседания съдът е обсъждал заключенията на вещите лица. През януари 2026 г. са приети заключенията по три експертизи. Съдът е постановил и проверка за наличието на записи от камера, за която се твърди, че е заснела момента на извършването на престъплението.

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Мерките за неотклонение

През януари 2026 г. Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата мярката за неотклонение на Габриела Петрова да бъде изменена от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

Така Петрова остана под домашен арест, докато Красимира Трифонова продължи да бъде задържана под стража.