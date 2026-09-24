Делото за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд

С офийският градски съд ще разгледа днес, 24 септември, делото за убийството на Пейо Пеев. Заседанието е насрочено за 10:00 часа пред 16-и състав на съда и ще се проведе в сградата на СГС на ул. „Черковна“ № 90. Това показва графикът на делата с медиен интерес, публикуван от съда.
Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев
Подсъдими по делото са Красимира Трифонова и Габриела Петрова. Те са обвинени за убийството на Пейо Пеев, чието тяло беше открито в автомобила му по пътя към хижа „Алеко“ на Витоша през януари 2024 г. Пеев и Петрова имат общо дете.
- Какво се знае по случая
След смъртта на Пейо Пеев двете жени бяха задържани, а разследването продължи с редица експертизи. Сред тях са ДНК изследвания, както и експертизи, свързани с автомобила и предмети, открити в него.
Причината за смъртта на Пеев е установена като удушаване. Автомобилът му е бил открит опожарен в гориста местност в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.
Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев
На предходни заседания съдът е обсъждал заключенията на вещите лица. През януари 2026 г. са приети заключенията по три експертизи. Съдът е постановил и проверка за наличието на записи от камера, за която се твърди, че е заснела момента на извършването на престъплението.
Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев
- Мерките за неотклонение
През януари 2026 г. Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата мярката за неотклонение на Габриела Петрова да бъде изменена от „домашен арест“ в „задържане под стража“.
Така Петрова остана под домашен арест, докато Красимира Трифонова продължи да бъде задържана под стража.