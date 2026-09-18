Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

А мериканският президент Доналд Тръмп забрани днес достъпа до Белия дом на три медии - телевизионните канали CNN и MS NOW, и Politico.

„С гордост обявявам, че с незабавен ефект забранявам достъпа до Белия дом на „Фалшиви новини CNN“, „MS NOW“ (които наскоро смениха името си от MSNBC поради липса на зрителски интерес и доверие!) и Politico (получатели на незаконен и абсурден абонамент на стойност 8 милиона долара – абсолютен рекорд! – директно от правителството на САЩ при управлението на „Нечестния Джо Байдън“, с цел да бъдат държани „живи“; за мен това изглежда като корупция!), тъй като постоянно разпространяват „фалшиви новини“! Медиите не бива да имат право постоянно да пишат или съобщават измислици и лъжи, когато отразяват дейността на президента на САЩ, администрацията на Тръмп или Съединените щати. Предстоят мерки и срещу други медии, разпространяващи фалшиви новини. Благодаря ви за вниманието по този въпрос!“, обяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Днешното решение на президента Доналд Тръмп не е изолиран акт, а поредна стъпка в систематичната промяна на правилата за достъп на медиите до Белия дом, започнала преди повече от година. Всеки ход в тази посока има своята предистория и създава прецедент за следващия.

Белият дом ще реши кои медии ще имат право да отразяват Тръмп

Дългогодишната традиция възлагаше на независимата Асоциация на кореспондентите в Белия дом (WHCA) да координира медийния достъп. Тази практика беше официално прекратена през февруари 2025 г., когато тогавашният прессекретар Каролайн Ливит обяви, че администрацията на Тръмп поема пълен контрол върху акредитациите с цел „модернизация“ и включване на нови медии.

Съд даде право на Тръмп да държи АП извън Белия дом

Ключов момент в този процес беше конфликтът с AP. След като агенцията отказа да възприеме наложения от Тръмп термин „Американски залив“, Белият дом ограничи достъпа ѝ до събития в Овалния кабинет и на борда на президентския самолет. AP потърси защита в съда, но въпреки първоначален успех, през юни 2025 г. апелативен състав даде право на администрацията на Тръмп да продължи с ограниченията.

Това създаде правен прецедент, с който президентът на САЩ има контрол върху достъпа на медиите. Впоследствие бяха въведени и физически бариери. Позовавайки се на необходимостта от защита на чувствителна информация, Съветът за национална сигурност на САЩ забрани свободния достъп на журналисти до офисите на пресслужбата в Западното крило. Тази мярка последва аналогичен ход в Пентагона, където пресцентърът беше прекатегоризиран като секретно пространство. Така поредицата от административни решения и съдебни битки последователно изгради основата за днешната директна забрана.