България

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 10:17
Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция
Източник: БТА

Б ившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.

Крахът на "Сарафов": От и.ф. главен прокурор до редови следовател

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

Найденов за избора на ВСС: Има индикации за прегрупиране в кабинета на Сарафов

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София, предава БНР.

Правосъдният министър призова за отстраняване на Сарафов и от Следствието

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъжът, изхвърлил баща си от колата в движение, бил наркозависим

Мъжът, изхвърлил баща си от колата в движение, бил наркозависим

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 1 ден
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 ден
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 ден
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

България Преди 13 минути

46-годишният мъж е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

България Преди 15 минути

Ралица Асенова публикува емоционален коментар във Facebook, след като лидерът на ИТН обяви, че е премахнал плочата на прохода

Илюстративно изображение на лютив спрей

Депутат размаха лютив спрей в испанския парламент и беше изгонен

Свят Преди 43 минути

Ана Васкес показа флакона по време на дебат за сигурността и миграционната ситуация в Сеута

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

България Преди 45 минути

Крайният срок е 30 септември

.

Илияна Йотова обсъди мира и сигурността с генералния секретар на Франкофонията

България Преди 53 минути

В рамките на Общото събрание на ООН българският президент обсъди с Луиз Мушикивабо предстоящия избор на генерален секретар и срещата на върха в Камбоджа

<p>Асен Василев: ПБ се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!</p>

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

България Преди 58 минути

Лидерът на ПП критикува решението за отпадане на забраната за износ на горива и промените в правилата за потребителските кредити

,

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

Любопитно Преди 1 час

Законопроект предвижда по-високи данъчни облекчения за деца от 2027 г., а училищата минават към превенция и подкрепа, преди да налагат санкции на учениците

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

България Преди 1 час

Непълнолетният шофьор и 20-годишният му спътник са пострадали при инцидента в село Страхилово

“Игри на волята”

Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите продължиха доминацията си и заслужиха Резиденцията

Доналд Тръмп

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Свят Преди 1 час

Федералният съд постанови, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило конституционните права на медиите

,

Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико

Свят Преди 1 час

"Изключително опасният" циклон "Поло" носи риск от животозастрашаващи наводнения в мексиканския щат Гереро, докато Хавай затвори училища и мобилизира Националната гвардия заради бурята "Ноло"

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

България Преди 1 час

Учени и технологични експерти ще обсъждат изкуствения интелект, дигиталните двойници и климатичните промени на международен форум в столицата

Илияна Йотова

Йотова в Ню Йорк: България иска Музей на толерантността срещу антисемитизма

България Преди 1 час

Президентът заяви, че музеят трябва да разказва както за Холокоста, така и за уроците за бъдещето

Временният президент на Венецуела Делси Родригес

Делси Родригес обеща избори във Венецуела

Свят Преди 1 час

Правителството твърди, че води диалог с опозицията и ще гарантира участие на всички политически сили

<p>Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира</p>

Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира, атаките вече са на ново ниво

Свят Преди 1 час

Външният министър Йохан Вадефул призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и връщане към преговори

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 2 часа

Инцидентът край град Солка доведе до задействане на системата RO-Alert, вдигане на испански и румънски изтребители и временно спиране на учебните занятия в района

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg
1

Ел Ниньо обещава топла есен

sinoptik.bg

Обувките на Есен 2026: Кои са тенденциите, в които си струва да инвестираме?

Edna.bg

Когато Брад Пит разказва за „сватбата на века“: За големите събития и малките истини в живота

Edna.bg

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

Nova.bg

„Ел Ниньо” обещава топла есен

Nova.bg