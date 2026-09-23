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САЩ и Иран проведоха първи разговори след заплахата на Тръмп за „унищожение“

Вашингтон удължи визовите ограничения срещу палестински представители преди годишната среща на Общото събрание

23 септември 2026, 12:35
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  • САЩ и Иран проведоха първи разговори след проваленото през юни примирие, посредничени от Катар, но без обявен пробив. Стив Уиткоф ги определи като „конструктивни и обещаващи“, докато Техеран настоява за прекратяване на американските „актове на агресия“.
  • Доналд Тръмп едновременно засили натиска и остави отворена възможността за сделка. В речта си пред ООН той заяви, че конфликтът е предотвратил придобиването на ядрено оръжие от Иран и отправи заплаха за унищожаване на Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение. Ормузкият проток остава ключов фактор заради значението му за световните енергийни доставки.
  • Паралелно Вашингтон отново отказа виза на палестинския президент Махмуд Абас за Общото събрание на ООН. САЩ обосновават ограниченията с твърдения за неизпълнение на ангажименти и подкрепа за „прославяне на тероризма“, докато Палестинската власт ги определя като пречка пред дипломатическите усилия за решение с две държави.

Високопоставени представители на Иран и САЩ проведоха разговори в ООН в Ню Йорк в деня, в който американският президент заяви, че може да „унищожи“ Ислямската република, ако конфликтът не бъде разрешен.

Не беше съобщено за пробив на срещата, посредничена от Катар и с участието на иранския външен министър и пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Това бяха първите разговори между двете страни, откакто постигнатото през юни примирие се разпадна.

Уиткоф заяви, че е приключил кръг от разговори, които според него „се надяваме да се окажат конструктивни и обещаващи“. Иран отново настоя САЩ да прекратят своите „актове на агресия“.

САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори с атаки срещу Израел и американски военни бази в Персийския залив, както и срещу арабски държави, съюзници на САЩ в региона, като същевременно блокира Ормузкия проток.

Преди войната през протока са преминавали около 20% от световния петрол и втечнения природен газ, а затварянето му доведе до резки колебания на цените.

Това засили и натиска върху Тръмп да намери начин за прекратяване на конфликта, особено предвид предстоящите през ноември избори за Конгрес в САЩ.

В речта си във вторник пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Тръмп започна с изтъкване на постиженията си в икономиката, имиграцията, охраната на границата и борбата с насилствената престъпност, думи, които звучаха по-скоро насочени към американските избиратели на междинните избори, отколкото към дипломатите в залата.

Голяма част от речта си той посвети на оправдаването на войната с Иран, рязък контраст с изказването на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш по-рано, в което той предупреди, че глобалните разделения се задълбочават, и подчерта „взаимозависимостта“ на народите по света.

Американският президент заяви, че конфликтът е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие и е показал стойността на това, което той определи като „мир чрез сила“, ултиматуми вместо договаряне или компромиси.

Преговорите се провалиха: САЩ и Иран не стигнаха до споразумение

„Ще бъде ли постигната сделка с Иран, която ще им позволи да се възстановят и да създадат много по-велика държава, отколкото някога е била?“, попита той.

„Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без никога да им давам възможност отново да убиват и унищожават хора и държави? Да ги изпратя ли в ада?“

Тръмп заяви, че вярва, че сделка с Иран, която досега му се изплъзва, ще бъде постигната непосредствено след изборите през ноември.

Изказванията му са показателни за стратегията му във външната политика, основана на принудителна дипломация, заплахи за използване на огромна военна сила, като същевременно преговорите остават отворени.

По-късно Тръмп заяви пред журналисти, че американски представители са провели „много продуктивна“ тричасова среща с иранската делегация в кулоарите на Общото събрание.

Иранската държавна телевизия потвърди, че външният министър Абас Арагчи се е срещнал с Уиткоф.

Иранският говорител на външното министерство Есмаил Багаеи, цитиран от държавната информационна агенция IRNA, по-късно заяви, че преговорите са се водили чрез катарски посредник, който е предал условията на Техеран, включително прекратяване на войната по всички фронтове и на „актовете на агресия“ на САЩ.

BBC попита Уиткоф как са преминали срещите, докато той напускаше сградата на ООН, а той отговори с вдигнат палец. По-късно Уиткоф потвърди в X, че разговорите са се провели „чрез посредници, които през целия ден предаваха съобщения между двете страни“.

„Те успешно приключиха кръг от разговори, които се надяваме да се окажат конструктивни и обещаващи“, написа Уиткоф. „Посредниците ще продължат работата си“, допълни Уиткоф.

От разпадането на примирието двете страни периодично си разменят удари.

Иран е атакувал плавателни съдове, за които твърди, че са се опитали да преминат през Ормузкия проток без разрешение.

САЩ са атакували ирански обекти в протока, както и ирански танкери край бреговете на страната.

САЩ също така продължават да блокират иранските пристанища, което доведе до сериозни сътресения за иранската икономика.

В опит да принуди Техеран да се съгласи на сделка за прекратяване на конфликта президентът Тръмп заплаши и със санкции срещу всяка държава, която продължи да търгува с Иран.

Досега обаче няма признаци за промяна в позицията на Иран. Техеран настоява САЩ и Израел да прекратят войната, включително действията срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“ в Ливан, която Израел атакува.

Подкрепяните от Иран хуси в Йемен също наскоро засилиха атаките си, насочени към нарушаване на превоза на петрол от Саудитска Арабия, което доведе до ескалация на конфликта с кралството.

Припомняме, че САЩ за втора поредна година блокираха палестинския лидер за срещата на ООН в Ню Йорк.

САЩ са отказали входна виза на палестинския президент Махмуд Абас, за да присъства на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха пред BBC двама палестински източници.

Решението идва, след като САЩ обявиха, че удължават визовите санкции срещу палестински представители, без да посочват поименно Абас, като ги обвиняват, че не изпълняват ангажиментите си по мирния процес.

Санкциите бяха наложени първоначално през август миналата година, когато на 80 палестински представители бяха отказани визи за годишното заседание на ООН в Ню Йорк.

В изявлението си САЩ обвиниха Палестинската власт и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в „прославяне на тероризма“ и опити да „интернационализират“ израелско-палестинския конфликт.

Палестинската власт е създадена в резултат на мирните споразумения от Осло. Организацията за освобождение на Палестина беше призната в рамките на същия процес за официален представител на палестинския народ в замяна на признаването на Израел и отказа от насилието.

В изявление в четвъртък палестинското външно министерство определи визовите санкции като „необоснована мярка, която противоречи на усилията за възстановяване на доверието, развитие на палестинско-американските отношения и създаване на необходимия политически климат за прилагането на решението за две държави и постигането на мир и стабилност“.

Провал на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не стигнаха до споразумение

Палестински представители отхвърлят отдавнашните обвинения на администрацията на Тръмп и Израел, като заявяват, че имат право да търсят отговорност от окупационна сила съгласно международното право.

След решението за визите миналата година представител на Абас заяви, че мярката е в „явно противоречие с международното право и Споразумението за централата на ООН“.

Съгласно Споразумението за централата на ООН САЩ са длъжни да осигуряват достъп на чуждестранни дипломати до организацията в Ню Йорк. Вашингтон обаче заявява, че може да отказва визи по съображения, свързани със сигурността, екстремизма и външната политика.

На заседанието на Общото събрание миналата година Абас вместо това се обърна към събралите се лидери и държавни глави чрез видеовръзка.

Държавата Палестина в момента е призната от около 75% от 193-те държави членки на ООН, сред които Великобритания, Франция, Канада и Австралия.

От петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН САЩ са единствената държава, която не признава палестинска държава.

Решението на САЩ дойде на фона на предупрежденията на ООН, че хуманитарната ситуация в Газа остава тежка въпреки примирието, договорено през октомври миналата година. Израелските въздушни удари и други атаки продължават да поразяват населени райони, причинявайки жертви и материални щети и принуждавайки още хора да напускат домовете си.

Войната в Газа беше предизвикана от атаката, ръководена от „Хамас“, срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., когато около 1200 души бяха убити, а 251 бяха взети за заложници.

Оттогава в Газа са били убити повече от 73 790 души, според здравното министерство на територията, контролирано от „Хамас“. Данните му се смятат за надеждни от ООН.

Източник: "БИ БИ СИ"    
САЩ-Иран Доналд Тръмп ООН Израелско-палестински конфликт Ормузки проток Външна политика Дипломация Санкции Газа Махмуд Абас
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