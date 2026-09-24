ВиК - Варна иска мораториум върху строежите в района на свлачището в „Аспарухово“

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В иК - Варна предлага да бъде наложен мораториум върху строителството в района на свлачището в квартал „Аспарухово“, заради което се наложи евакуация на хора. От дружеството посочват, че капацитетът на водопреносната и канализационната мрежа в района е изчерпан.

От ВиК - Варна отрекоха и твърденията, че авария на водопровод е станала причина за тръгването на земната маса.

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Дружеството ще сезира прокуратурата и Община Варна заради унищожения от свлачището водопровод, съобщиха от ВиК. Все още няма позиция от фирмата, която извършва строителните дейности в района.

Подпочвени води в строителния изкоп

Според специалистите от ВиК в строителния изкоп има значително количество подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството.

„Няколко помпи помпят тази подземна вода и се вкарва в наше съоръжение, без да е оразмерено това нещо. Къде се включват? Може би някъде в парка, не знам“, обясни инж. Веселин Русев, директор на ВиК - Варна, в ефира на БНТ.

Направени са изследвания на водата в изкопа на строителния обект. Резултатите са сравнени с тези от водата, която тече по тръбопроводите на ВиК.

„Водата няма нищо общо с водата в нашата мрежа. Абсолютно нищо. По химичен анализ това е подпочвена вода“, подчерта Светослав Натов, главен инженер на ВиК - Варна.

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Спор за съгласуването на строежа

По думите на Русев проектът за строителството в района на свлачището не е бил съгласуван с ВиК, въпреки че според дружеството това се изисква от закона.

От общината обаче посочват, че на този етап такова съгласуване не е необходимо.

„Разрешението за строеж е издадено до фаза кота 0. Дали трябва или не трябва да има съгласуване с ВиК? След разговор с РДНСК инж. Москов той ни увери, че на този етап не е нужно“, посочват от ВиК - Варна.

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ВиК иска мораториум върху строителството

От дружеството настояват за мораториум върху строителството в района заради изчерпания капацитет на водопреносната и канализационната мрежа.

От ВиК предупреждават, че при изграждането и въвеждането в експлоатация на нови сгради е възможно живеещите в тях да останат без необходимото водоснабдяване и канализация.

„Капацитетът е на 100 процента изчерпан и на водата, и на канала. Затова този проект не е съгласуван с нас“, заяви Натов.

„За южните райони на града го говорим от година и половина, за нас е голям проблем“, каза Яна Маринова, заместник-директор на ВиК - Варна.

Заради свлачището в момента десет парцела са без вода и електрозахранване. Движението на земната маса вече е спряно, а всички строителни дейности в района са преустановени.