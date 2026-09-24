България

Костадин Костадинов и Петър Волгин: „Възраждане“ иска референдуми за НАТО и ЕС

Кандидатпрезидентската двойка заяви, че независимостта на България ще бъде сред основните теми в кампанията

24 септември 2026, 09:23
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  • „Възраждане“ издигна лидера си Костадин Костадинов за президент, а евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент на изборите на 25 октомври.
  • Двамата заявиха, че поставят независимостта на България в центъра на кампанията и искат референдуми за членството на страната в НАТО и ЕС, както и промяна в енергийната политика.
  • Костадинов заяви, че формацията му цели победа на изборите, а по темата за Украйна представи позиция, която се различава от общоприетия международен прочит, като обвини украински лидери за развитието на конфликта.

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

„С избора на Костадин Костадинов за кандидат-президент „Възраждане” показа зрялост, защото една формация, която вярва в себе си, издига своя ръководител”. Това каза номинираният за вицепрезидент Петър Волгин в ефира на NOVA. Той допълни, че „заставането зад някакви вече обявени кандидатури или подкрепата на инициативни комитети не е чиста работа, а лицемерие в опит да избягаш от отговорност”.

Лидерът на партията Костадин Костадинов разясни, че в процеса на номиниране на кандидатите на партията му за „Дондуков” 2 са участвали както симпатизанти, така и хора, които не са част от организацията. Първоначалният списък от 27 имена бил редуциран до пет, преди да се стигне до финалната двойка.

„Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен”, заяви Костадинов.

На въпрос за допирните точки с политиката на Илияна Йотова, Костадинов беше категоричен, че такива липсват, и посочи като пример промяната в нейните позиции за войната в Украйна. „Ако един човек си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и няма значение какво е казвал преди, това е един много неприятен принцип. Той може да бъде обобщен по следния начин: „не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря". Точно това е различното между нас и другите – ние не сме променили никога, дори за секунда, нашите виждания и каузи”, подчерта той.

Костадин Костадинов ще се кандидатира за президент

Кандидатите изразиха намерение да инициират референдуми за членството на България в международни организации. По думите на Костадинов българите искат да бъдат питани за НАТО и ЕС, тъй като това не се е случило при присъединяването.

Петър Волгин допълни визията им за бъдещето на държавата: „Национален идеал може да бъде единствено търсенето на независимост, защото България – не само в момента, а и през последните 30-ина години, е изцяло зависима държава. Искаме българските политици и управляващи да са зависими единствено от своите избиратели”.

По темата за възстановяване на доставките на руски газ и работата на въглищните централи Костадинов припомни примера на Унгария и Словакия, които получиха изключения от санкциите, и посочи, че Турция увеличава таксите за преминаване през проливите. „Нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Как ще живее добре, ако получаваме скъпи енергоносители, за които ни казват, че са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но токсични?”, попита той.

Относно конфликта в Украйна, лидерът на „Възраждане” изрази позиция, която се различава от общоприетия международен прочит. „Това не е войната на Путин. Това е войната на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ. Когато говорим тези неща, можем да покажем не документи, ами хиляди страници, трупани с години”, заключи Костадин Костадинов.

Източник: NOVA    
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