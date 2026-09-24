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Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Канарите продължиха доминацията си и заслужиха Резиденцията

24 септември 2026, 10:09
Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”
“Игри на волята”   
Източник: NOVA

Б едстващото племе на Ураганите претърпя ново поражение на Арената на “Игри на волята”. В битката за територия Сините имаха комфортна преднина, достигайки до последния логически елемент от съревнованието. Грешно разпределение на позициите ги остави последни и те отново ще обитават Изолатора през следващата седмица.

Игри на волята
“Игри на волята” Източник: NOVA

Денят за участниците в екстремното риалити започна с напрегнат избор на капитани. След нови неразбирателства в различните лагери за лидери на Сините, Зелените и Червените бяха избрани новодошлите Стиван и Юлия, както и брокерът Велизар.

Игри на волята
“Игри на волята” Източник: NOVA

Сблъсъкът на бойното поле протече повече от динамично с постоянни смени на водачеството. Въпреки изоставането си през почти цялата битка, Вулканите успяха да достигнат до второто място, гарантирайки си Стопанството. До място в Резиденцията, след отлична работа в екип, за втори пореден път достигнаха Канарите.

Игри на волята
“Игри на волята” Източник: NOVA

След загубата противоречията между Ураганите продължиха и в Изолатора, където обвиненията между тях доведоха до поредно разделение в племето.

Игри на волята
“Игри на волята” Източник: NOVA

Тази вечер вълненията в Дивия север продължават с оспорвана капитанска битка, а още един от Обречените ще заслужи място в голямата игра. Не пропускайте “Игри на волята” в четвъртък, 24 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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