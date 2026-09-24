Свят

Делси Родригес обеща избори във Венецуела

Правителството твърди, че води диалог с опозицията и ще гарантира участие на всички политически сили

24 септември 2026, 09:44
Временният президент на Венецуела Делси Родригес
Временният президент на Венецуела Делси Родригес   
Източник: Getty Images
  • Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви пред ООН, че в страната ще има избори като част от преход към „пълна демокрация“, но не посочи дата за тях.
  • Родригес съобщи, че временното правителство е започнало политически диалог с опозиционни групи и обеща равни условия за участие; ключовата опозиционна фигура Мария Корина Мачадо обаче не участва в преговорите.
  • Провеждането на избори остава обвързано с нерешени въпроси, включително състава на Върховния съд и Националния избирателен съвет; паралелно САЩ и Венецуела възстановяват дипломатическите отношения и обсъждат икономически и енергийни сделки.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че в страната ѝ ще има избори, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В речта си по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела девет месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни.

"Искам да заявя съвсем ясно пред това Общо събрание - във Венецуела ще има избори“, каза Родригес от трибуната на ООН, уточнявайки, че те ще са част от прехода към "абсолютна демокрация".

В речта си Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили. Тя добави, че националните институции се подготвят за изборен процес.

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

"Венецуела постави началото на процес на демократична трансформация за своето възраждане - подреден, институционален и подлежащ на проверка процес за изграждане на държава, която е по-свободна за всички, по-просперираща и по-сдобрена със себе си“, каза Родригес.

Венецуелските и американските власти по-рано подчертаха необходимостта от избори, но все още не е определена дата – дори и само ориентировъчна. Опозицията смята, че изборът на независим Върховен съд и на Национален избирателен съвет са от съществено значение за свикването на такива избори.

Критици твърдят, че Вашингтон е оставил на заден план венецуелската опозиция, като се е отказал от исканията за свободни избори в полза на сделки за петрол и инвестиции с временното правителство, обръща внимание Ройтерс. Някои американски конгресмени на свой ред призоваха за избори на фона на критиките, че администрацията на Тръмп не е успяла да издейства съществени демократични стъпки от правителството на Родригес.

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

"Започнахме политически диалог с опозиционни групи, насочен към процес с равни условия за всички“, каза Родригес. Въпреки това най-изявеният опозиционен лидер на Венецуела – носителката на Нобелова награда за мир за миналата година Мария Корина Мачадо – забележимо отсъства от преговорите.

Мачадо, която напусна Венецуела в края на миналата година, за да получи своята Нобелова награда, след като прекара по-голямата част от времето в нелегалност след оспорваните президентски избори през 2024 г., среща пречки при опита си да се върне в страната, съобщиха във вторник нейният екип и медии.

"Това е моментът да построим такава държава, в каквато много хора да искат да се завърнат", заяви Родригес, същевременно предупреждавайки, че възстановяването на страната "ще отнеме време".

Родригес поиска подкрепата на международната общност, докато Венецуела преминава от "етап на несигурност и конфликт към етапа на абсолютната демокрация, призната както от собствения ѝ народ, така и от света“.

Източник: БТА, Иво Тасев    
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